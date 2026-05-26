Liberalai kreipsis į VDAI inspekciją dėl galimai nuslėpto asmens duomenų nutekinimo

„Liberalų frakcijos vardu kreipsimės į Valstybės duomenų apsaugos inspekciją, kad pateiktų atsakymus, ar ji buvo informuota apie asmens duomenų saugumo pažeidimus, jei taip, kada ir kokių veiksmų ėmėsi, kodėl nedelsiant nebuvo informuoti pažeidimais paveikti žmonės“, – socialiniame tinkle „Facebook“ antradienį rašė Liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen.
Ji taip pat pažymėjo, kad premjerės Ingos Ruginienės ir ministrų taip pat bus prašoma pasiaiškinti, kodėl apie incidentą nebuvo informuotas Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas (NSGK).
„Jau atskiras klausimas ir jį užduosime tiek premjerei, tiek ministrams“, – pabrėžė liberalė.
Kaip skelbė ELTA, Generalinė prokuratūra praėjusį penktadienį paskelbė pradėjusi ikiteisminį tyrimą dėl galimai nutekintų RC nekilnojamojo turto registro duomenų.
Įtariama, jog galėjo būti nutekinti daugiau nei 600 tūkst. registro išrašų, žala siekia ne mažiau nei 111 tūkst. eurų.
Pasirodžius šiai informacijai, premjerė I. Ruginienė bei ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas ragino RC vadovą Adrijų Jusą trauktis iš pareigų. Pirmadienį jis pranešė paliekantis pareigas.
Konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas skelbė, kad tikėtina, jog šią operaciją galėjo vykdyti Rusijos Federacijos ginkluotųjų pajėgų Generalinio štabo Vyriausiosios valdybos, plačiau žinomos senuoju pavadinimu GRU, kibernetiniai padaliniai.
