Lietuvos dienaAktualijos

Marijampolės, Birštono tarybų nariams „čekiukų“ bylose pareikšti įtarimai

2026 m. gegužės 26 d. 09:54
Marijampolės, Birštono savivaldybių tarybų nariams pareikšti įtarimai „čekiukų“ bylose, pranešė Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) ir prokuratūra.
Daugiau nuotraukų (1)
Kaip teigiama minėtų institucijų bendrame pranešime, atliekant ikiteisminius tyrimus dėl galimo savivaldybių tarybos narių piktnaudžiavimo panaudojant lėšas, skiriamas jų, kaip tarybos narių, veiklos išlaidoms apmokėti, įtarimai dėl sukčiavimo, piktnaudžiavimo, dokumentų suklastojimo ar disponavimo jais pareikšti Marijampolės savivaldybės tarybos narei Irenai Lunskienei, Birštono savivaldybės tarybos nariui Vytautui Jokimui.
Taip pat įtarimai „čekiukų“ byloje pareikšti ir buvusiam Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos nariui Karoliui Petkevičiui.
Ikiteisminio tyrimo duomenimis, I. Lunskienė, 2019–2021 m. eidama Marijampolės savivaldybės tarybos narės pareigas, galimai piktnaudžiavo tarnybine padėtimi, pateikė jos, kaip tarybos narės, išlaidų suvestines, jose įtvirtindama tikrovės neatitinkančius duomenis apie nepatirtas kuro ir interneto ryšio išlaidas. Tokiu būdu, anot teisėsaugos, I. Lunskienė Marijampolės savivaldybės administracijai galimai padarė 3 928 eurų turtinę žalą.
Susiję straipsniai
„Čekiukų“ byloje nuteistas buvęs Ignalinos rajono tarybos narys A. Gasparavičius prašo švelnesnės bausmės

„Čekiukų“ byloje nuteistas buvęs Ignalinos rajono tarybos narys A. Gasparavičius prašo švelnesnės bausmės

Prienų mero „čekiukų“ byloje liudijusi ministrė J. Zailskienė: aš užpilu kuro, jis atiduoda pinigus

Prienų mero „čekiukų“ byloje liudijusi ministrė J. Zailskienė: aš užpilu kuro, jis atiduoda pinigus

Pusšimtis Seimo narių bando gelbėti „čekiukų“ bylose įklimpusius politikus – kreipėsi į KT

Pusšimtis Seimo narių bando gelbėti „čekiukų“ bylose įklimpusius politikus – kreipėsi į KT

STT ir prokuratūra nurodo, kad V. Jokimas, 2019–2021 m. eidamas Birštono savivaldybės tarybos nario pareigas, galimai piktnaudžiavo tarnybine padėtimi, suklastojo tarybos nario išlaidų ataskaitas, jose įtvirtindamas tikrovės neatitinkančius duomenis apie nepatirtas degalų išlaidas, kaip susijusias su tarybos nario veikla. V. Jokimas, manoma, tokiu būdu Birštono savivaldybės administracijai galimai padarė 1 396 eurų turtinę žalą.
Teisėsaugos duomenimis, K. Petkevičius, 2019–2023 m. eidamas Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos nario pareigas, galimai piktnaudžiavo tarnybine padėtimi, sistemingai klastojo dokumentus, veiklos išlaidų ataskaitose įtvirtindamas tikrovės neatitinkančius duomenis apie tariamai patirtas transporto išlaidas. Tokiu būdu, K. Petkevičius galimai Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijai galimai padarė 2 148 eurų žalą.
ELTA primena, kad visuomenininkui Andriui Tapinui inicijavus savivaldos politikų lėšų įsisavinimo tyrimą „Skaidrinam“ ir dėl to kilus skandalui dėl galimo politikų piktnaudžiavimo kanceliarinėmis lėšomis, į teisėsaugos akiratį pakliuvo daugybė savivaldybių.
Marijampolės savivaldybėBirštono savivaldybėSpecialiųjų tyrimų tarnyba (STT)
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.