Marijampolės, Birštono tarybų nariams „čekiukų“ bylose pareikšti įtarimai

Kaip teigiama minėtų institucijų bendrame pranešime, atliekant ikiteisminius tyrimus dėl galimo savivaldybių tarybos narių piktnaudžiavimo panaudojant lėšas, skiriamas jų, kaip tarybos narių, veiklos išlaidoms apmokėti, įtarimai dėl sukčiavimo, piktnaudžiavimo, dokumentų suklastojimo ar disponavimo jais pareikšti Marijampolės savivaldybės tarybos narei Irenai Lunskienei, Birštono savivaldybės tarybos nariui Vytautui Jokimui.
Taip pat įtarimai „čekiukų“ byloje pareikšti ir buvusiam Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos nariui Karoliui Petkevičiui.
Ikiteisminio tyrimo duomenimis, I. Lunskienė, 2019–2021 m. eidama Marijampolės savivaldybės tarybos narės pareigas, galimai piktnaudžiavo tarnybine padėtimi, pateikė jos, kaip tarybos narės, išlaidų suvestines, jose įtvirtindama tikrovės neatitinkančius duomenis apie nepatirtas kuro ir interneto ryšio išlaidas. Tokiu būdu, anot teisėsaugos, I. Lunskienė Marijampolės savivaldybės administracijai galimai padarė 3 928 eurų turtinę žalą.
STT ir prokuratūra nurodo, kad V. Jokimas, 2019–2021 m. eidamas Birštono savivaldybės tarybos nario pareigas, galimai piktnaudžiavo tarnybine padėtimi, suklastojo tarybos nario išlaidų ataskaitas, jose įtvirtindamas tikrovės neatitinkančius duomenis apie nepatirtas degalų išlaidas, kaip susijusias su tarybos nario veikla. V. Jokimas, manoma, tokiu būdu Birštono savivaldybės administracijai galimai padarė 1 396 eurų turtinę žalą.
Teisėsaugos duomenimis, K. Petkevičius, 2019–2023 m. eidamas Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos nario pareigas, galimai piktnaudžiavo tarnybine padėtimi, sistemingai klastojo dokumentus, veiklos išlaidų ataskaitose įtvirtindamas tikrovės neatitinkančius duomenis apie tariamai patirtas transporto išlaidas. Tokiu būdu, K. Petkevičius galimai Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijai galimai padarė 2 148 eurų žalą.
ELTA primena, kad visuomenininkui Andriui Tapinui inicijavus savivaldos politikų lėšų įsisavinimo tyrimą „Skaidrinam“ ir dėl to kilus skandalui dėl galimo politikų piktnaudžiavimo kanceliarinėmis lėšomis, į teisėsaugos akiratį pakliuvo daugybė savivaldybių.
