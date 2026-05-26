Ministerijai nevykdant teismų sprendimo, 14 tos pačios lyties šeimų kreipėsi į antstolius

Iniciatyvą kreiptis į antstolius koordinuoja Laisvės partijos valdybos narys Tomas Vytautas Raskevičius.
Kaip nurodoma antradienį Laisvės partijos išplatintame pranešime, pirmadienį bendrosios kompetencijos teismas jau paskyrė pirmąją tokią baudą – ministerija nukentėjusiesiems turės mokėti po 10 Eur per dieną, kol nėra įgyvendintas teismo sprendimas. Pabrėžiama, kad jei situacija nesikeis ir į teismus kreipsis daugiau porų, tikėtina, kad didės baudų sumos.
T. V. Raskevičiaus nuomone, Teisingumo ministerija sąmoningai vilkina procesą, nes jau anksčiau buvo išaiškinusi, kad partnerystės registravimo tvarką galima nustatyti ministro įsakymu, panaudojant Vedybų sutarčių registro informacinę sistemą.
„Šioms šeimoms jau nebereikalinga jokia politika. Teismai aiškiai nurodė, kad jų partnerystė turi būti registruojama, kad, pavyzdžiui, atsidūrus ligoninėje personalas iš karto sistemoje matytų partnerystės faktą. Bet Teisingumo ministerija apsimeta, kad neturi galimybių to padaryti. Teisinėje valstybėje toks elgesys yra netoleruotinas“, – pranešime cituojamas „laisvietis“.
Savo ruožtu Laisvės partijos pirmininkas Vytautas Mitalas teigia, kad atsakomybė dėl susiklosčiusios situacijos tenka premjerei Ingai Ruginienei.
„Ministrė pirmininkė turi užtikrinti, kad teisingumo ministrė Rita Tamašunienė nesavivaliautų ir pagaliau įgyvendintų teismų sprendimus. Dar ir dar kartą matome, kad Vyriausybė yra nepajėgi spręsti realių Lietuvos gyventojų problemų. Kaip Vilniaus vicemeras palaikiau miesto siūlymą bent jau sostinėje registravimo tvarką sutvarkyti savivaldybės iniciatyva, tačiau ministerija mus patikino, kad to neprireiks ir sistema bus sukurta šalies mastu“, – antradienį išplatintame pranešime teigė Laisvės partijos pirmininkas.
Kaip nurodo Laisvės partijos atstovai, Teisingumo ministerija buvo numačiusi dar 2025 m. balandį parengti Konstitucinis Teismas sprendimo įgyvendinimo tvarką, tačiau ministre tapus Rita Tamašunienė ministerijos pozicija esą kardinaliai pasikeitė.
Kovą Teisingumo ministerija aukštesnės instancijos teismui apskundė sprendimą įregistruoti tos pačios lyties asmenų partnerystę.
Kaip skelbė ELTA, pernai balandį KT konstatavo, jog tai, kad Lietuvoje nėra įteisinta tos pačios lyties asmenų partnerystė, prieštarauja pagrindiniam valstybės įstatymui. KT taip pat prieštaraujančiu Konstitucijai paskelbė Civilinio kodekso (CK) straipsnį, pagal kurį partnerystę galima sudaryti tik tarp vyro ir moters.
Šiuo metu CK įtvirtintas bendro gyvenimo nesudarius santuokos – partnerystės – institutas, tačiau kartu numatyta, kad partnerystė turėtų būti reglamentuota atskiru įstatymu. Pastarasis Lietuvoje nėra priimtas daugiau nei 20 metų. Tokią situaciją KT įvertino kaip netoleruotiną ir diskriminacinę.