Po nutekintų duomenų – Migracijos departamento žinia

„Šiuo metu vyksta ikiteisminis tyrimas ir Migracijos departamentas, kuris nėra ikiteisminio tyrimo įstaiga, maksimaliai atvirai bendradarbiauja ir su policija, ir su prokuratūra“, – Eltai perduotame komentare teigė R. Pukinskas.
„Pačiame Migracijos departamente dėl šio incidento nėra nušalintų darbuotojų. Ikiteisminio tyrimo metu nustatinėjamas tikrasis įstaigos ir jos darbuotojų vaidmuo šiame incidente, o nušalinimas nuo pareigų šioje tyrimo fazėje ne visada yra proporcinga priemonė“, – sakė jis.
Kaip skelbta, Lietuvos kriminalinės policijos biuro viršininkas Arūnas Maskoliūnas antradienį patvirtino, jog žiniasklaidoje minima informacija, kad RC esantys gyventojų nekilnojamojo turto duomenys nutekėjo per Migracijos departamentą, yra teisinga.
ELTA primena, kad Generalinė prokuratūra praėjusį penktadienį paskelbė pradėjusi ikiteisminį tyrimą dėl galimai nutekintų Registrų centro nekilnojamojo turto (NT) registro duomenų.
Įtariama, jog galėjo būti nutekinti daugiau nei 600 tūkst. registro išrašų, žala siekia ne mažiau nei 111 tūkst. eurų.
Pasirodžius informacijai apie galimą duomenų nutekinimą, premjerė Inga Ruginienė bei ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas ragino RC vadovą Adrijų Jusą trauktis iš pareigų. Pirmadienį jis pranešė paliekantis pareigas.
Konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas skelbė, kad tikėtina, jog šią operaciją galėjo vykdyti Rusijos Federacijos ginkluotųjų pajėgų Generalinio štabo Vyriausiosios valdybos, plačiau žinomos senuoju pavadinimu GRU, kibernetiniai padaliniai.
Internetinėje RC svetainėje gyventojai nuo pirmadienio vakaro jau gali pasitikrinti, ar jų asmens duomenys buvo nutekinti.
