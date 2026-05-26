Po Registrų centro duomenų nutekinimo prakalbo ir nukentėję politikai: „Kelia dar daugiau klausimų“

Generalinė prokuratūra praėjusį penktadienį paskelbė pradėjusi ikiteisminį tyrimą dėl galimai nutekintų Registrų centro nekilnojamojo turto registro duomenų. Įtariama, jog galėjo būti nutekinti daugiau nei 600 tūkst. registro išrašų, žala siekia ne mažiau nei 111 tūkst. eurų.
Registrų centro interneto svetainės savitarnoje gyventojai jau gali pasitikrinti, ar jų duomenys buvo nutekinti – tokiomis žiniomis jau dalijasi ir politikai.
Seimo kancleris Algirdas Stončaitis feisbuke prisipažino, kad „didelio stebuklo“ čia ir nesitikėjo.
Pasitraukęs „Registrų centro" vadovas tikisi, kad sektorius padarys išvadas: kalbame apie edukaciją
„Šiandien pamačiau, kad Registrų centre saugomi mano duomenys pavogti dar vasario 1, vėliau neteisėtai nukopijuoti vasario 23, kovo 26 d. ir keturis mėnesius kažkur neaiškiais tikslais klaidžioja. Be pagrindinių asmens duomenų, nekilnojamojo turto unikalių numerių, registracijų metu pateiktų visų dokumentų, jų numerių ir datų yra nukopijuotas ir mano asmens kodas.
Būtent čia ir kyla didžiosios problemos – esu gana skaitlingos įstaigos vadovas, kiekvieną dieną mano vardu suformuojama tikrai daug įvairiausių dokumentų, paklausimų, finansinių dokumentų, atsakymų ir kt. Čia tikrai reikalingas ne tik asmeniškai mano, Seimo kanceliarijos darbuotojų, bet ir mūsų partnerių papildomas budrumas dėl mano vardu gaunamų dokumentų bei informacijos autentiškumo“, – rašė Seimo kancleris.
Paaiškėjo, kad jau nutekėjo ir konservatoriaus, buvusio krašto apsaugos ministro Arvydo Anušausko asmens duomenys.
„Dabar esu visiškai skaidrus – nuo asmens kodo iki buto adreso – viskas ne/žinomose rankose. Nors adresas per 55 metus nepasikeitė, bet kaip 2023 metais žadėjo vienas tuo metu mažai/žinomas politikas: „...tų kiaulyčių iš daugumos namus, turtus pirmas koordinates duočiau kur sprogdinti!“.
Išsakytas planas dabar įgyvendintas su kaupu – „koordinatės“ pagaliau perduotos? Jau nesu valdančioje daugumoje, tai ironizuoju, nes gal ne tik blokinių daugiaaukščių, bet ir Laurų kvartalo išrašai padaryti? Mano atveju išrašas suformuotas ir išsiųstas hakeriams 2026 m. vasario 1 d. arba beveik prieš 110 dienų.
Už tokį ilgą slėpimą tikrai RC direktorius atsakingas? Vienas? Ir tai darė be atsakingų politikų žinios? Ne milijonų eurų trūksta šiai valdžiai problemoms spręsti, o smegenų, atsakomybės ir reputacijos“, – rašė Seimo narys.
Dar pirmadienio vakarą nemaloniomis žiniomis pasidalijo ir Seimo demokratė Jekaterina Rojaka.
„Mano duomenys iš RC buvo nutekinti. Data: 2026–03–20(!). O jūsų? Nekoks jausmas… Ir faktas, kad esi tarp „išrinktųjų“, kažkaip visai neguodžia. Priešingai – kelia dar daugiau klausimų: pagal kokius kriterijus buvo „siurbiama“ informacija? Kodėl būtent šie žmonės?
Ar tai buvo atsitiktinis masinis rinkimas, ar tikslinga atranka? Kiek dar yra žmonių, kurie apie tai nežino? Ką daryti tiems, kieno duomenys buvo nutekinti?“ – rašė parlamentarė.
Apie pavogtus duomenis sužinojo ir liberalė Edita Rudelienė.
„Pasitikrinau RC. Mano duomenys iš Registrų centro buvo nutekinti dar vasario 24 d. Kaip jūsų? Pasitikrinti galite čia: https://www.registrucentras.lt/savitarna
Būkite atsargūs dėl pranešimų ar kontaktų, kai prašo pateikti bet kokią asmeninę informaciją“, – ragino politikė.
Su tokia pačia patirtimi susidūrė ir buvęs parlamentaras Andrius Mazuronis, iškėlęs ir dar vieną klausimą – ką gyventojams sužinojus apie jų pavogtus duomenis apskritai daryti toliau.
„Pasirodo, nutekinti ir mano asmeniniai duomenys, kaip ir daugelio kitų, iš Registrų centro.
Nežinau ar čia tas jausmas blogas, kad kas nori gali landžioti po tavo asmeninę info, ar vis tik geras, kad dar kažkam esi įdomus. Bet jei rimtai, tai pasigendu ne tik info, kad duomenys buvo nutekinti ir kokie, tačiau ir instrukcijų, ką reiktų daryti toliau ir kaip elgtis. Gal dar atsiųs ir tai“, – feisbuke rašė A. Mazuronis.
Kaip skelbta anksčiau, pirmadienio vakarą, vos pradėjus veikti Registrų centro sistemai, skirtai gyventojams pasitikrinti, ar per incidentą nebuvo nutekinti jų asmens duomenys, jos veikla sutriko.
Laikinasis Registrų centro vadovas Giedrius Cininas teigė, kad sistemos veikimą apsunkino itin didelis prisijungti bandžiusių žmonių srautas.
„Kaip ir tikėjomės, sulaukėme labai didelio žmonių susidomėjimo. Ta proga paraginčiau ir nuraminčiau žmones, kad tas įrankis bus sistemoje tiek, kiek reikės, ir tol, kol visi galės susipažinti, ar jų asmens duomenys pateko į šį incidentą. Turbūt jokia sistema negali atlaikyti labai didelių apkrovų ir tam tikri laikini strigimai yra galimi“, – LRT radijui antradienį sakė G. Cininas.
Anot jo, tikimasi, kad sumažėjus besijungiančių gyventojų srautui, sistema veiks stabiliau ir ja galės pasinaudoti visi norintys.
„Registrų centro žmonės ir visa komanda esamuoju režimu stebi sistemos veikimą, nuolat reaguoja ir stengiasi, kad sistemos greitaveika būtų atkurta kuo greičiau. Aš manau, kad šiek tiek nuslūgus susidomėjimui, visi žmonės galės ja pasinaudoti“, – teigė laikinasis Registrų centro vadovas.
Pasirodžius šiai informacijai, premjerė Inga Ruginienė bei ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas ragino RC vadovą Adrijų Jusą trauktis iš pareigų. Pirmadienį jis pranešė paliekantis pareigas.
