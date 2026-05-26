Po skandalo Registrų centre – teisėsaugos žinia dėl Migracijos departamento

„Žiniasklaidoje paminėta informacija apie Migracijos departamentą yra tiesa“, – žurnalistams antradienį sakė A. Maskoliūnas, kurį cituoja naujienų agentūra BNS.
Apie tai, jog iš Registrų centro duomenys galėjo būti pavogti pasinaudojus Migracijos departamento prisijungimais, šaltiniais remdamiesi skelbė portalai 15min bei Delfi.
Užuominomis apie tai antradienį prakalbo ir krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas: „Jei Migracijos departamentas pradėjo siųsti daugybę užklausų, tai turėtų kilti klausimas Registrų centrui: „O kas čia vyksta ir kodėl tai vyksta?“ Tų klausimų nekilo“.
Pasitraukęs „Registrų centro“ vadovas tikisi, kad sektorius padarys išvadas: kalbame apie edukaciją
Dar iki A. Maskoliūno žinios Lrytas kreipėsi į Migracijos departamentą, teiraujantis, ar šie gali patvirtinti tokią informaciją. Tačiau tiesiai į šį klausimą nebuvo atsakyta.
Kaip komentare portalui nurodė Migracijos departamento vyriausiasis patarėjas Rokas Pukinskas, įstaiga aktyviai bendradarbiauja su ikiteisminį tyrimą atliekančia prokuratūra ir policija.
Susiję straipsniai
„Pačiame Migracijos departamente dėl šio incidento nėra nušalintų darbuotojų. Ikiteisminio tyrimo metu nustatinėjamas tikrasis įstaigos ir jos darbuotojų vaidmuo šiame incidente, o nušalinimas nuo pareigų šioje tyrimo fazėje ne visada yra proporcinga priemonė.
Tai viskas, ką galime pasakyti šiuo atveju“, – į klausimus raštu atsakė R. Pukinskas.
Kas žinoma apie incidentą Registrų centre?
Kaip skelbta, penktadienį Generalinė prokuratūra pranešė atliekanti ikiteisminį tyrimą dėl neteisėto prisijungimo prie Registrų centro informacinių sistemų ir kitų susijusių kibernetinių nusikalstamų veikų.
Teisėsauga informavo, kad iš viso neteisėtai galėjo būti nukopijuota daugiau nei 600 tūkst. registrų įrašų – Nekilnojamojo turto, Juridinių asmenų registrų duomenys.
Generalinės prokuratūros teigimu, įtariama, kad neteisėti prisijungimai vykdyti iš užsienio valstybės, per kitų institucijų administruojamas sistemas.
Portalo 15min bei Delfi šaltinių teigimu, duomenys iš Registrų centro galėjo būti nusiurbti per Migracijos departamento prisijungimus.
Ikiteisminį tyrimą atlieka Lietuvos kriminalinės policijos biuras, bendradarbiaujama su Vidaus reikalų, Teisingumo, Ekonomikos ir inovacijų ministerijomis, kitomis įstaigomis, Valstybės saugumo departamentu (VSD).
Kada įvyko galimas duomenų nutekėjimas – institucijos neskelbia. Tačiau antradienį, kai gyventojams suteikta prieiga pasitikrinti, ar jų duomenys buvo pavogti, paaiškėjo, kad įtartini prisijungimai fiksuoti dar metų pradžioje: sausio – kovo mėnesiais.
Paviešinus informaciją apie incidentą, atsistatydino Registrų centro vadovas
Po žinios apie incidentą, praėjusį penktadienį premjerė Inga Ruginienė bei ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas paragino Registrų centro vadovą Adrijų Jusą atsistatydinti.
Tai generalinis direktorius padarė pirmadienį – laikinai Registrų centrui vadovaus įmonės Prevencijos departamento vadovas Giedrius Cininas.
Iš pareigų pasitraukęs A. Jusas portalui 15min teigė, kad didelės apimties duomenų nutekėjimas pastebėtas balandžio pradžioje – anot jo, apie tai buvo nedelsiant informuota ne tik teisėsauga, bet ir Ekonomikos ir inovacijų ministerija, Nacionalinis krizių valdymo centras (NKVC).
Kodėl apie pavogtus duomenis iškart nebuvo informuota visuomenė? Buvęs Registrų centro vadovas teigė, kad tai ribojo kitų institucijų įsitraukimas ir atliekami teisėsaugos veiksmai.
Registrų centrasduomenų nutekėjimasMigracijos departamentas
Rodyti daugiau žymių