„Visiškai nesuvokiama“: dėl duomenų nusiurbimo opozicija skubiai imasi veiksmų

„Inicijuojame laikinąją parlamentinio tyrimo komisiją tam, kad išsiaiškintume visus reikiamus dalykus, susijusius su duomenų nutekėjimu iš Registrų centro“, – tvirtino konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas, duomenų vagystės skandale įžvelgdamas Rusijos pėdsaką.
Įtariama, kad laikotarpiu nuo sausio mėnesio iš viso galėjo būti nutekinta daugiau nei 600 tūkst. gyventojų nekilnojamojo turto registro išrašų, žala siekia ne mažiau nei 111 tūkst. eurų. Dėl šio incidento praėjusią savaitę Generalinė prokuratūra pranešė pradėjusi ikiteisminį tyrimą.
Premjerė Inga Ruginienė ir ministras E. Grikšas apie pavogtus gyventojų duomenis žinojo dar balandžio pradžioje, tačiau visuomenės neinformavo. Net ir prezidentas Gitanas Nausėda apie tai bent jau Vyriausybės atstovų buvo informuotas tik praėjusią savaitę.
„Kaip gali būti taip, kad tokios stambios duomenų vagystės atveju nėra informuojamas valstybės vadovas? Visiškai nesuvokiama. Taip pat susidaro įspūdis, kad politikų, sprendimų priėmėjų, t.y. premjerės, vidaus reikalų ministro, ekonomikos ir inovacijų ministro prioritetas buvo informacijos nuslėpimas, o ne žmonių, kuriems kyla rizika, informavimas.
Tai – visiškai nepriimtina ir nesukelia pasitikėjimo valstybe“, – kritiką žėrė liberalų pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen.
Kol kas patys valdantieji tikina nematantys priežasčių, kodėl turėtų prisiimti atsakomybę, visą kaltę versdami Registrų centrui. Jau nulėkė jo vadovo Adrijaus Jusiaus galva.
„Mūsų įsitikinimu, tai, kas dabar vyksta – paprastai nuspręsta atrasti atpirkimo ožį ir tokiu būdu nuraminti aistras, bet kuo toliau, tuo daugiau klausimų kyla – kas žinojo, kas ką darė ir kieno tai buvo atsakomybė. Ir kas dar svarbiau – matyt, yra noras viską lokalizuoti eiliniu, kad ir dideliu kibernetiniu incidentu arba kibernetiniu nusikaltimu, ignoruojant nacionalinio saugumo faktorių“, – tvirtino L. Kasčiūnas.
Ar dėl šio skandalo turėtų atsistatydinti ministrė pirmininkė ir susiję ministrai? Konservatorių lyderis tokių skambių pareiškimų daryti kol kas nelinkęs, ragina palaukti Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdžio bei parlamentinės tyrimo komisijos išvadų.
„Mano asmeniniu požiūriu – tai yra vidaus reikalų ministro bei ekonomikos ir inovacijų ministro atsakomybė dabar“, – visgi taip sakinį užbaigė L. Kasčiūnas.
Liberalų sąjūdžio pirmininkė V. Čmilytė-Nielsen įsitikinusi, kad atsakomybę turėtų prisiimti tas asmuo, kuris nusprendė, jog pusantro mėnesio žmonės turi būti palikti nežinioje su visomis iš nutekintų duomenų kylančiomis rizikomis.
„Šiandien mes matome mėginimą viską nuvesti į techninį ir finansinį lygmenį, bet mes labiausiai kalbame apie valdžios, t.y. tų, kurie žinojo, reakciją į tą situaciją ir neinformavimą, nesilaikymą BDAR ir dangstymąsi ikiteisminiu tyrimu“, – kalbėjo liberalė.
Demokratas Lukas Savickas ironiškai sureagavo į prieš pat opozicijos spaudos konferenciją surengtą premjerės ir ministrų komentarą Vyriausybėje.
„Prieš valandą girdėjome gana įžūlių teiginių, kad kibernetinis saugumas buvo prioritetas numeris 1“, – pastebėjo jis.
