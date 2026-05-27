„Buvo du keliai“: generalinis komisaras A. Paulauskas po kratų Šalčininkuose nurodė tikslą

„Aš pasitikiu pareigūnais, kurie dirba Imuniteto padalinyje, bet matau darbo organizavimo spragų. Vyksta pokalbiai, vertinama situacija, identifikuojamos klaidos. Pasakysiu diplomatiškai – šiuo metu kalbuosi su valdybos viršininku, ieškome priežasčių, kodėl taip įvyko, kodėl anksčiau prevenciškai to nepavyko identifikuoti ir užbėgti akių“, – Eltai trečiadienį sakė A. Paulauskas.
Ž. Butkevičius ilgą laiką dirbo eiliniu Imuniteto valdybos pareigūnu, o 2020 m. pradėjo vadovauti minėtai valdybai. Tai nerotuojama pareigybė, vadovo kadencijų nėra.
„Tikrai klausimų turiu, bet daugiau nekomentuosiu mūsų pokalbio (su Ž. Butkevičiumi – ELTA) turinio. Mes turim pasidaryti išvadas, įvertinti klaidas. Turim pripažinti: jeigu nesugebėjom prevenciškai to pastebėti, užbėgti už akių, vadinasi, kažkas nesuveikė, vadinasi, kažkokios klaidos padarytos, vadinasi, jas reikia aiškiai identifikuoti, įvertinti, kad tai ateityje nesikartotų“, – Eltai sakė šalies policijos vadovas.
Kriminalinės veiklos „stogai“ ir ką rodo kontrabandininkų sulaikymas: politikai nenorėjo to judinti
Šalčininkų rajono policijos komisariatui maždaug metus vadovauja Vladislavas Travkinas.
„Komisariato vadovo asmeninės atsakomybę aš nenorėčiau vertinti. Aš pats ankstyvoje (tyrimo – ELTA) stadijoje žinojau, kad čia įtraukti ir policijos pareigūnai. Buvo du keliai: gali slėpti ir saugoti savo mundurą, o kitas kelias – įvardijame problemas ir jas sprendžiame iš esmės. Mūsų bendruomenę sudaro virš 9 tūkstančių narių. Mūsų pareigūnai serga tokiomis pat ligomis kaip ir visuomenė. Jeigu man pasakytų, kad kažkurioje organizacijoje nėra problemų, aš tuo nepatikėčiau“, – teigė policijos generalinis komisaras.
Susiję straipsniai
ELTA primena, kad Imuniteto valdyba Policijos departamente pradėjo veikti dar 2011 m. Pagrindiniu padalinio tikslu tuomet buvo įvardinta policijos darbuotojų apsauga nuo galimo neteisėto poveikio, kuriuo siekiama paveikti sąžiningą ir objektyvų pareigų atlikimą.
Buvo skelbiama, kad šio padalinio paskirtis – padėti policijos generaliniam komisarui organizuoti ir įgyvendinti policijos įstaigų valdymą, organizuojant ir koordinuojant policijos darbuotojų tarnybinių nusižengimų, taip pat korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų prevenciją ir tyrimą.
Veiklos pradžioje valdyboje įsteigti 3 skyriai: Korupcijos tyrimų, Korupcijos prevencijos ir analizės bei Vidaus tyrimų.
Profsąjungos reikalavo politikų atsakomybės
Paskelbus, kad tyrime dėl kontrabandos sulaikyti 13 pareigūnų, profesinės sąjungos kelia klausimą ne tik dėl institucijų vadovų, bet ir dėl premjerės Ingos Ruginienės, vidaus reikalų ministro Vladislavo Kondratovičiaus atsakomybės šioje istorijoje.
Pareigūnų profsąjungų manymu, organizuotas nusikalstamumas Lietuvos pasienio regionuose jau daugelį metų daro sisteminę įtaką statutiniams pareigūnams, tad, pasak pareigūnų atstovės, akivaizdu, kad vien represinės priemonės šios problemos neišspręs.
Skelbta, kad pareigūnai konfiskavo brangų automobilį „Mercedes“ su vardiniais numeriais „3AKON“, šio užrašo tiesioginis vertimas iš rusų kalbos reiškia įstatymą, tačiau iš tikrųjų tai labiau simbolizuoja nusikalstamo pasaulio nerašytas taisykles. Automobilis priklauso sulaikytos pasienietės gyvenimo draugui.
Tiriant galimą cigarečių kontrabandą meteorologiniais oro balionais, iš viso buvo sulaikyti 27 asmenys, tarp jų – 10 policininkų Vilniaus ir Šalčininkų policininkų ir 3 pasieniečiai.
Kaip teigė policijos generalinio komisaro pavaduotojas Marius Draudvila, operacijų metu pareigūnai rado termovizorius, dronus, GPS priemones, radijo stoteles, veido kaukes, SIM korteles, cigarečių pakavimo priemones. Operacijų metu atliktos 74 kratos, jose dalyvavo daugiau negu 100 policijos pareigūnų.
Anot teisėsaugos, sulaikyti pareigūnai įtariami prisidėję prie nusikalstamų veikų vykdymo, jie, pasak M. Draudvilo, neorganizavo ir nevykdė cigarečių kontrabandos.
„Piktnaudžiavimas tarnyba gali pasireikšti įvairiai – tai yra nematymas tam tikrų procesų, tarnybinės informacijos dalinimasis ir kiti veiksmai“, – sakė jis.
Sulaikyti pareigūnų nušalinti nuo tarnybos.
Arūnas PaulauskasImuniteto tarnybaLietuvos kriminalinė policija
Rodyti daugiau žymių