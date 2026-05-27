Aptartos Lietuvos funkcijos tapus ketvirtąja pagrindine NATO Šiaurės Rytų korpuso valstybe

Taip pat aptartos būsimos Lietuvos funkcijos ir vaidmuo tapus ketvirtąja pagrindine NATO Šiaurės Rytų korpuso valstybe (angl. framework nation). Toks žingsnis sustiprins Lietuvos vaidmenį Aljanso gynybos architektūroje ir sudarys sąlygas Lietuvos kariuomenės 1-ajai divizijai efektyviai integruotis į korpuso struktūrą. Tai leis dar aktyviau prisidėti prie NATO kolektyvinės gynybos planavimo ir regioninio saugumo užtikrinimo.
„Lietuva nuosekliai stiprina savo karinius pajėgumus ir atsakomybę NATO gynybos architektūroje. Siekiame ne tik didesnės integracijos į Aljanso struktūras, bet ir aktyvaus indėlio į kolektyvinį atgrasymą bei gynybą regione. Tapimas viena iš pagrindinių korpuso valstybių būtų reikšmingas žingsnis stiprinant mūsų kariuomenės operacinį pasirengimą ir sąveiką su sąjungininkais“, – sakė kontradm. Giedrius Premeneckas.
Aptariant Lietuvos kariuomenės pajėgumų vystymą ir modernizacijos procesus, daug dėmesio skirta 1-osios divizijos plėtrai, jos kovinio pasirengimo stiprinimui bei integracijai į NATO regioninius gynybos planus. Taip pat aptartos 2027 metais planuojamos pratybos „Perkūno Griausmas 27“ ir vyksiantis 1-osios divizijos kovinės parengties vertinimas (angl. Combat Readiness Evaluation, CREVAL).
Susiję straipsniai
Vizito metu taip pat kalbėta apie NATO rytinio flango atgrasymo stiprinimą, bei iniciatyvas skirtas efektyviam Aljanso gynybos planų įgyvendinimui. Abi pusės sutarė, kad koordinuoti veiksmai regione yra būtini siekiant užtikrinti greitą reagavimą į galimas grėsmes.