ELTA glaustai: Apie Registrų centro skandalą pasisakė G. Nausėda, VRM pavaldžiose įstaigose pradėtas tyrimas

Trečiadienį apie išaiškintą incidentą Registrų centre pasisakė ir šalies vadovas Gitanas Nausėda – jis teigia, kad negalima slapstytis po prokuratūros reikalavimais ilgą laiką neinformuoti visuomenės apie nutekintus duomenimis. Taip G. Nausėda reagavo po to, kai premjerė Inga Ruginienė pareiškė, kad visuomenė negalėjo būti iš karto informuota apie įvykį. Prezidentas patvirtino, kad jo duomenys apie nekilnojamąjį turtą iš RC taip pat buvo nutekinti. Reaguojant į precedento neturinčią situciją, Vidaus reikalų ministerijai (VRM) pavaldžiose įstaigose pradėtas tyrimas
LIETUVOS POLITIKOS AKTUALIJOS
Prezidentas sako, kad negalima slapstytis po prokuratūros reikalavimais, kodėl anksčiau nebuvo informuota apie incidentą Registrų centre. Taip G. Nausėda reagavo po to, kai premjerė Inga Ruginienė pareiškė, kad visuomenė negalėjo būti iš karto informuota apie nutekintus RC duomenis. Šalies vadovas taip pat sakė negavęs atsakymo, kodėl jis nebuvo iš karto informuotas apie susidariusią situaciją. Prezidento taip pat neįtikino Vyriausybės vadovės argumentai, neva iš pradžių nebuvo matomas situacijos masiškumas. Vis tik G. Nausėda leido suprasti kol kas nematantis poreikio premjerės pasitraukimui iš pareigų. Po Valstybės gynimo tarybos (VGT) posėdžio šalies vadovas taip pat pareiškė, kad yra požymių, jog incidentas yra priešiškų valstybių organizuota kibernetinė ataka.
Dėl RC situacijos beda pirštu į Vyriausybę: „Slėpimas yra bendrininkavimas“
Lazdijų rajone gesindamas gaisrą mirė ugniagesys gelbėtojas. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis, gesinant Veisiejų seniūnijoje, miške, kilusį gaisrą, įvykio vietoje ant žemės be sąmonės rastas savivaldybės priešgaisrinės tarnybos ugniagesys (gim. 1966 m.). Buvo iškviesti medikai, iki jiems atvykstant ugniagesį gaivino kolegos. Atvykę medikai tęsė vyro gaivinimą, tačiau vėliau buvo konstatuota jo mirtis. Lazdijų rajono savivaldybės merė Ausma Miškinienė teigė, kad dėl įvykio bus atliktas tyrimas, o žuvusio ugniagesio šeimai planuojama suteikti finansinę pagalbą.
Šalies vadovas G. Nausėda sako, kad planuojamas NATO rytinio flango stiprinimas naujomis gynybos struktūromis nėra susijęs su tiesioginėmis indikacijomis apie galimą Rusijos puolimą. Vis tik, prezidentas pabrėžia, kad yra pakankamai informacijos apie aštrėjančią geopolitinę situaciją Baltijos regione bei galimas provokacijas. Taip G. Nausėda reagavo į agentūros „Reuters“ paskelbtą žinią apie tai, jog NATO žada stiprinti savo rytinio flango gynybą nauja struktūra, kuri, pasak dviejų informuotų šaltinių, leistų greitai dislokuoti aljanso pajėgas Latvijoje ir Estijoje karo su Rusija atveju.
Susiję straipsniai
Po to, kai buvo nutekinti RC kaupiami gyventojų duomenys, Vidaus reikalų ministerijai (VRM) pavaldžiose įstaigose pradėtas tyrimas. Anot krašto apsaugos ministro Roberto Kauno, siekiama nustatyti, ar šiose įstaigose yra laikomasi kibernetinės higienos normų. Savo ruožtu vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius tikino, kad kitos savaitės pradžioje, gavus minėto tyrimo rezultatus, atsakingos institucijos padarys išvadas. Prioritetas, pasak ministro, bus teikiamas kibernetinės higienos spragų pašalinimui. Tyrimas VRM kuruojamose įstaigose pradėtas gavus Lietuvos kriminalinės policijos biuro viršininko Arūno Maskoliūno patvirtinimą, jog daugiau nei 600 tūkst. gyventojų registro išrašų nutekėjo per VRM pavaldų Migracijos departamentą.
Krašto apsaugos ministras R. Kaunas sako, kad Lietuva juda link visuotinio šaukimo. Vis dėlto, pasak ministro, visų pirma yra būtina tam kokybiškai pasiruošti. Tuo metu Inga Ruginienė visuotinio šaukimo idėją vadina ateities diskusijų klausimu, tačiau akcentuoja, kad pirmiausia, atsižvelgiant į besikeičiantį geopolitinį klimatą, reikia padaryti „bazinius dalykus“. R. Kaunas tikina, kad siekiant užtikrinti tinkamą visuomenės pasirengimą galimoms karo grėsmėms reikalinga tinkama infrastruktūra, kariuomenės pajėgumai bei pakankamas ginkluotės kiekis.
Prezidentas sako, kad Lietuvos oro erdvę pažeidusių bepiločių orlaivių numušimui gali būti panaudotos ir brangiausios oro gynybos sistemos. Anot G. Nausėdos, kaina arba numušimo kaina nėra svarbiausias dalykas tokiose situacijose, o žmonių sveikata ir gyvybė – neįkainojama. Šalies vadovas taip pat pabrėžė, kad integruotos oro gynybos sistemos šiuo metu diegiamos pagal įsigijimo terminus. Be to, sakė jis, įranga testuojama ir tik po to pasimatys, kokia technika pasiteisina ir gali būti efektyvi.
LIETUVOS VERSLO AKTUALIJOS
Ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas sako, kad naujo RC vadovo konkursą planuojama skelbti šią savaitę. Anot jo, tikimasi pritraukti kompetentingą specialistą, kuris užtikrins ministerijos keliamų reikalavimų vykdymą. Be to, E. Grikšas teigė, kad artimiausiu metu RC įdiegs dviejų faktorių autentifikavimo įrankį, taip pat šiuo metu atliekamas tyrimas siekiant užtikrinti, ar visos klaidos ir spragos yra ištaisytos, o vėliau su ekspertais bus rengiami tolesni planai. RC vadovas Adrijus Jusas iš pareigų pasitraukė pirmadienį, praėjusį penktadienį Generalinei prokuratūrai paskelbus apie pradėtą ikiteisminį tyrimą dėl galimai nutekintų didelės apimties RC nekilnojamojo turto registro duomenų. Šiuo metu RC laikinai vadovauja Prevencijos departamento vadovas Giedrius Cininas.
Premjerė I. Ruginienė sako, kad iš Registrų centro (RC) pavogti ir jos šeimos duomenys, visą situaciją vadina „nedovanotina“. Ji kartojo, kad apie duomenų nutekėjimą sužinojo balandžio mėnesį, tačiau visuomenė negalėjo būti informuota iškart, nes tyrimą buvo pradėjusi ir kontroliavo Generalinė prokuratūra. Pasak premjerės, inicijuotas visų vartotojų slaptažodžių keitimas, deaktyvuotos senos, mažai naudojamos RC paskyros, sukurtas įrankis, kuris leidžia gyventojams pasitikrinti, ar jų duomenys buvo nutekinti, įvedami saugesni prisijungimo prie RC būdai. Anot jos, pernai RC taip pat papildomai skirta 12 mln. eurų kibernetiniam saugumui stiprinti.
Dėl RC duomenų nutekėjimo Seimo opozicija inicijuoja parlamentinį tyrimą. Seimo konservatoriai, liberalai ir demokratai trečiadienį pranešė inicijuojantys laikinąją parlamentinio tyrimo komisiją, kuri aiškinsis plataus masto duomenų nutekėjimo aplinkybes. Komisijai suburti reikia bent 36 Seimo narių parašų, dėl jos įsteigimo turės apsispręsti parlamentas.
Prezidentas G. Nausėda sako, kad siekdama stiprinti kuriamą nacionalinę diviziją Lietuva įsigis 936 vienetus Suomijos gamintojo šarvuočių „Patria“ – iš jų beveik trečdalį per artimiausius ketverius metus. Šalies vadovo teigimu, vienas iš pirkimo reikalavimų Suomijos gamintojui – šių šarvuočių gamybą vykdyti ir Lietuvoje, taip šalį integruojant į gamybos grandinę. Anot jo, šarvuočių įsigijimui nereikės papildomo finansavimo ar jį mažinti kitoms krašto apsaugos sritims. Tuo metu krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sakė, kad VGT nusprendė pradėti derybas dėl pirkimo, todėl konkrečios sumos bus tikslinamos, tačiau iš viso iki 2036 metų suplanuotiems įsigijimams gali būti skirta 1,5 mlrd. eurų. Ministras taip pat ragino „nepriešinti“ oro ir sausumos gynybos pajėgumų, tikino, kad jie bus diegiame lygiagrečiai.
Nuo liepos visuomeninė elektra brangs 2 centais už kilovatvalandę (kWh), kintamas gamtinių dujų įsigijimo tarifas didėja 4 centais už kubinį metrą. Šias kainas Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) patvirtino trečiadienio posėdyje. Anot reguliuotojo, kainos didėja augant gamtinių dujų įsigijimo kainai dėl situacijos Artimuosiuose Rytuose ir kylančios dujų kainos tarptautinėse rinkose. Visuomeninio tiekėjo „Ignitis“ elektros kainos taikomos pažeidžiamiems vartotojams – tiems, kurie gauna socialinę paramą, asmenims su negalia, taip pat mažiau nei 1 tūkst. kWh elektros per metus suvartojantiems gyventojams.
UŽSIENIO AKTUALIJOS
Jungtinės Karalystės žvalgybos tarnyba GCHQ paskelbė, kad kare Ukrainoje jau žuvo beveik pusė milijono rusų karių. Tai pirmas kartas, kai viešai skelbiami patvirtinti duomenys apie žuvusių Rusijos karių skaičių, nes anksčiau aukų skaičiui paprastai būdavo priskiriami tiek sužeistieji, tiek žuvusieji. GCHQ vadovė Anne Keast-Butler teigė, kad tai rodo, jog Vladimiras Putinas „mūšio lauke ritasi atgal“, o Rusija „kasdien vis intensyviau vykdo hibridinę veiklą“ prieš Jungtinę Karalystę ir Europą bei „nepertraukiamai kėsinasi į kritinę infrastruktūrą, demokratinius procesus, tiekimo grandines ir visuomenės pasitikėjimą“.
Vengrijos parlamentas užkirto kelią šalies pasitraukimui iš Tarptautinio baudžiamojo teismo (TBT). 199 narių parlamentas 133 balsais už, 37 prieš ir 5 susilaikius oficialiai panaikino ankstesnės valdančiosios daugumos priimtą įstatymą dėl pasitraukimo iš TBT. Tai padaryta likus vos kelioms dienoms iki birželio 2 d., kai turėjo įsigalioti metus trunkantis pasitraukimo procesas. Apie planus pasitraukti iš Romos statuto – Tarptautinio baudžiamojo teismo steigimo sutarties – Vengrija, kuriai tuo metu vadovavo V. Orbanas, buvo paskelbusi 2025 m. balandį. Sprendimą trauktis iš TBT V. Orbanas motyvavo Izraelio ministro pirmininko Benjamino Netanyahu ir buvusio Izraelio gynybos ministro Yoavo Gallanto atžvilgiu išduotais arešto orderiais.
Izraelis pranešė, kad per antradienį įvykdytą smūgį nukovė naująjį „Hamas“ karinio sparno vadą Gazos Ruože Mohammedą Odehą. Su „Hamas“ susijusios Gazos Ruožo žiniasklaidos priemonės pranešė, kad „Hamas“ karinio sparno lyderis M. Odehas kartu su žmona ir sūnumis žuvo vakar per smūgį išpuolį Gazos mieste. Bendrame Izraelio ministro pirmininko ir gynybos ministro pareiškime M. Odehas apibūdintas kaip „vienas iš spalio 7 d. žudynių sumanytojų“.
Europos Sąjungos (ES) šalys narės oficialiai pritarė kompromisui su Europos Parlamentu (EP) dėl prekybos susitarimo su JAV įgyvendinimo. Šiuo praėjusių metų liepą sudarytu susitarimu JAV mokesčiai daugeliui europietiškų prekių apribojami ties 15 proc., tačiau prezidento Donaldo Trumpo nusivylimui, Bendrija dar nebuvo įvykdžiusi savo pažado mainais į tai panaikinti mokesčius daugeliui iš JAV importuojamų prekių. Pagal kompromisą ES muitų panaikinimas buvo susietas su saugikliais, jei JAV išsižadėtų savo įsipareigojimų. Tačiau jie buvo sumažinti, lyginant su tuo, ko iš pradžių reikalavo įstatymų leidėjai, siekiant vėl nepakurstyti įtampos su Baltaisiais rūmais. Kompromisinį tekstą įstatymų leidėjai turėtų patvirtinti birželio viduryje Strasbūre.
Registrų centrasduomenų nutekėjimasGitanas Nausėda
Rodyti daugiau žymių