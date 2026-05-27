G. Nausėda: dronų numušimo kaina mums nėra svarbiausia, gali būti panaudotos ir brangios sistemos

2026 m. gegužės 27 d. 13:35
Lietuvos oro erdvę pažeidusių bepiločių orlaivių numušimui gali būti panaudotos ir brangiausios oro gynybos sistemos, sako prezidentas Gitanas Nausėda.
„Iš karto noriu pasakyti, kad kaina arba numušimo kaina, mums nėra pats svarbiausias dalykas. Gali būti panaudotos ir brangios sistemos tam, kad orlaivis būtų sunaikintas, nes žmonių gyvybė yra neįkainojama ir žmonių sveikata mums yra pats svarbiausias prioritetas“, – trečiadienį po Valstybės gynimo tarybos (VGT) posėdžio žurnalistams teigė G. Nausėda.
Kaip skelbė ELTA, pastaruoju metu Baltijos šalyse fiksuojami oro erdvės pažeidimai.
Ukrainos karinėms pajėgoms tęsiant bepiločių orlaivių atakas Rusijos teritorijoje, Kremlius reiškia kaltinimus Baltijos šalims, neva šios leidžia strategiškai išnaudoti savo teritoriją ukrainiečių rengiamoms karinėms operacijoms.
Prezidentas G. Nausėda yra pareiškęs, kad trečiųjų šalių kariniai manevrai prieš kaimynines valstybes, pasinaudojant Lietuvos teritorija, negali būti toleruojami. Pasak šalies vadovo, tokie bandymai būtų laikomi grubiais tarptautinės teisės normų ir Lietuvos suvereniteto pažeidimais.
VGT pernai lapkritį nusprendė, kad Lietuva per trejus metus privalo sukurti integruotą oro erdvės gynybos sistemą, į kurią būtų įtrauktos kariuomenė, Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT) bei Viešojo saugumo tarnyba (VST).
