I. Ruginienės paaiškinimai dėl Registrų centro – neįtikino: viešojoje erdvėje keliamas naujas klausimas

Tokius klausimus kelia parlamentinį tyrimą dėl Registrų centro duomenų nusiurbimo inicijuojanti opozicija. Liberalų sąjūdžio pirmininkės Viktorijos Čmilytės-Nielsen teigimu, žvelgiant į įvykių chronologiją, kyla pagrįstos abejonės, ar I. Ruginienė nepasinaudojo padėtimi ir gerokai anksčiau, nei visi gyventojai, nepasitikrino, ar jos ir jos šeimos duomenys buvo nutekinti.
„Premjerė sako, kad balandžio 3 d. sužinojo (apie incidentą Registrų centre – Lrytas). Ar tai reiškia, kad ji galėjo pasitikrinti anksčiau, nei visi kiti, ar jos duomenys buvo nutekinti? Ar ji sužinojo su visais kitais?
Ar premjerė, turėdama tą žinojimą, galėjo pasitikrinti anksčiau nei Respublikos prezidentas ir visi kiti piliečiai, kurie nukentėjo? Mes neturime atsakymų į šiuos klausimus, bet jie yra, manau, esminiai ir parodo, visų pirma, požiūrį ir į save, ir į kitus“, – trečiadienį Seime surengtoje spaudos konferencijoje sakė V. Čmilytė-Nielsen.
I. Ruginienė – apie nutekintus RC duomenis: Prezidentūra žinojo jau anksčiau
Panašios abejonės keliamos ir socialiniuose tinkluose. Pavyzdžiui, visuomenininkas Andrius Tapinas „Facebook“ paskyroje tvirtina, kad ši aplinkybė yra itin svarbi.
„Kada premjerė sužinojo, kad yra nutekinti ir jos pačios šeimos duomenys? Jeigu vakar kartu su mumis, tai ok.
O jeigu anksčiau, tai jau yra grandiozinis skandalas, nes tai reiškia, kad premjerė pasinaudojo tarnybine padėtimi asmeniniais tikslais“, – rašė A. Tapinas.
Lrytas kreipėsi į premjerės I. Ruginienės komandą, prašant patikslinti, kada konkrečiai ministrė pirmininkė sužinojo apie savo šeimos duomenų vagystę.
Jos patarėjo Igno Algirdo Dobrovolsko teigimu, I. Ruginienė informaciją pasitikrino tada, kai tokia galimybė buvo sudaryta ir visuomenei – t. y., šį antradienį.
„Kaip minėjau, vakar priešpiet premjerė bandė pasitikrinti duomenis, tačiau dėl stringančios sistemos to padaryti nepavyko. Todėl ji tai padarė vakar vakare kartu su kitais savo šeimos nariais“, – komentare raštu portalui Lrytas teigė A. I. Dobrovolskas.
Kaip skelbta anksčiau, trečiadienio rytą susitikusi su ekonomikos ir inovacijų ministru Edvinu Grikšu, vidaus reikalų ministru Vladislavu Kondratovičiumi bei krašto apsaugos ministru Robertu Kaunu, premjerė I. Ruginienė atsakė į dalį žurnalistų klausimų apie incidentą Registrų centre.
Ji patvirtino, kad kibernetinės vagystės metu buvo nusiurbti ir jos šeimos duomenys.
„Mano pačios šeimos duomenys lygiai taip pat buvo tikrinti ir nutekinti. Dėl to labai suprantu, ką jaučia kiekvienas žmogus, pakliuvęs į šią situaciją. Tai yra nedovanotina“, – dėstė ji.
Kiek anksčiau ministrės pirmininkės atstovai buvo informavę, kad pirminę informaciją apie incidentą Registrų centre Vyriausybės vadovė sužinojo balandžio pradžioje.
Kodėl apie tai nebuvo informuoti gyventojai? Institucijos, o kartu ir pati I. Ruginienė, aiškina, kad tam trukdė balandžio 15 d. pradėtas Generalinės prokuratūros ikiteisminis tyrimas – esą informacijos viešinimas būtų galėjęs pakenkti pareigūnų tyrimui.
Nutekinta per 600 tūkst. Registrų centro įrašų
Kaip skelbta, praėjusį penktadienį Generalinė prokuratūra pranešė atliekanti ikiteisminį tyrimą dėl neteisėto prisijungimo prie Registrų centro informacinių sistemų ir kitų susijusių kibernetinių nusikalstamų veikų.
Teisėsauga informavo, kad iš viso neteisėtai galėjo būti nukopijuota daugiau nei 600 tūkst. registrų įrašų – Nekilnojamojo turto, Juridinių asmenų registrų duomenys.
Generalinės prokuratūros teigimu, įtariama, kad neteisėti prisijungimai vykdyti iš užsienio valstybės, per kitų institucijų administruojamas sistemas.
Žiniasklaidai skelbiant, kad duomenys iš Registrų centro galėjo būti nusiurbti per Migracijos departamento prisijungimus, antradienį Lietuvos kriminalinės policijos biuro viršininkas Arūnas Maskoliūnas šią informaciją patvirtino.
Kada įvyko galimas duomenų nutekėjimas – institucijos neskelbia. Tačiau antradienį, kai gyventojams suteikta prieiga pasitikrinti, ar jų duomenys buvo pavogti, paaiškėjo, kad įtartini prisijungimai fiksuoti nuo metų pradžios: sausio – kovo mėnesiais.
Po žinios apie incidentą, praėjusį penktadienį premjerė I. Ruginienė bei ekonomikos ir inovacijų ministras E. Grikšas paragino Registrų centro vadovą Adrijų Jusą atsistatydinti.
Tai generalinis direktorius padarė pirmadienį – nuo savaitės pradžios laikinai Registrų centrui vadovauja įmonės Prevencijos departamento vadovas Giedrius Cininas.
Iš pareigų pasitraukęs A. Jusas portalui 15min teigė, kad didelės apimties duomenų nutekėjimas pastebėtas balandžio pradžioje – anot jo, apie tai buvo nedelsiant informuota ne tik teisėsauga, bet ir Ekonomikos ir inovacijų ministerija, Nacionalinis krizių valdymo centras (NKVC).
