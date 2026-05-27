Iš Registrų centro buvo nutekinti ir I. Ruginienės šeimos duomenys

„Svarbu susidėlioti veiksmus, siekiant užtikrinti valstybės informacinių sistemų saugumą. Visi suprantame, kad situacija yra labai rimta, ir apie šį incidentą buvau pati informuota dar balandžio pradžioje. Ir iš karto, operatyviai, gavus pirminę informaciją, buvo įtrauktos atsakingos institucijos ir pradėtas ikiteisminis tyrimas“, – žurnalistams trečiadienį sakė I. Ruginienė.
„Mano pačios šeimos duomenys lygiai taip pat buvo tikrinti ir nutekinti. Todėl labai suprantu, ką jaučia kiekvienas žmogus, pakliuvęs į šią situaciją. Tai yra nedovanotina“, – dėstė ji.
I. Ruginienė pateikė paaiškinimą, kodėl informacija apie precedento neturinį duomenų nutekėjimą buvo nutylėta nuo visuomenės.
„Žinau, kad visuomenėje kyla daug klausimų, kodėl išėjome su nuomone ir pranešimu tiktai praeitą savaitę. Tai kadangi Generalinė prokuratūra kontroliavo ikiteisminį tyrimą, visą procesą, mes galėjome išeiti su savo pareiškimais tik tada, kuomet Generalinė prokuratūra informavo visuomenę“, – aiškino ji.
Ankstų trečiadienio rytą Vyriausybėje premjerė I. Ruginienė kartu su ekonomikos ir inovacijų ministru Edvinu Grikšu, vidaus reikalų ministru Vladislavu Kondratovičiumi bei krašto apsaugos ministru Robertu Kaunu aptarė kilusį skandalą dėl Registrų centro duomenų nutekėjimo.
Kas žinoma apie incidentą Registrų centre?
Kaip skelbta, praėjusį penktadienį Generalinė prokuratūra pranešė atliekanti ikiteisminį tyrimą dėl neteisėto prisijungimo prie Registrų centro informacinių sistemų ir kitų susijusių kibernetinių nusikalstamų veikų.
Teisėsauga informavo, kad iš viso neteisėtai galėjo būti nukopijuota daugiau nei 600 tūkst. registrų įrašų – Nekilnojamojo turto, Juridinių asmenų registrų duomenys.
Generalinės prokuratūros teigimu, įtariama, kad neteisėti prisijungimai vykdyti iš užsienio valstybės, per kitų institucijų administruojamas sistemas.
Žiniasklaidai skelbiant, kad duomenys iš Registrų centro galėjo būti nusiurbti per Migracijos departamento prisijungimus, antradienį Lietuvos kriminalinės policijos biuro viršininkas Arūnas Maskoliūnas šią informaciją patvirtino.
Ikiteisminį tyrimą atlieka Lietuvos kriminalinės policijos biuras, bendradarbiaujama su Vidaus reikalų, Teisingumo, Ekonomikos ir inovacijų ministerijomis, kitomis įstaigomis, Valstybės saugumo departamentu (VSD).
Kada įvyko galimas duomenų nutekėjimas – institucijos neskelbia. Tačiau antradienį, kai gyventojams suteikta prieiga pasitikrinti, ar jų duomenys buvo pavogti, paaiškėjo, kad įtartini prisijungimai fiksuoti nuo metų pradžios: sausio – kovo mėnesiais.
Paviešinus informaciją apie incidentą, atsistatydino Registrų centro vadovas
Po žinios apie incidentą, praėjusį penktadienį premjerė I. Ruginienė bei ekonomikos ir inovacijų ministras E. Grikšas paragino Registrų centro vadovą Adrijų Jusą atsistatydinti.
Tai generalinis direktorius padarė pirmadienį – nuo savaitės pradžios laikinai Registrų centrui vadovauja įmonės Prevencijos departamento vadovas Giedrius Cininas.
Iš pareigų pasitraukęs A. Jusas portalui 15min teigė, kad didelės apimties duomenų nutekėjimas pastebėtas balandžio pradžioje – anot jo, apie tai buvo nedelsiant informuota ne tik teisėsauga, bet ir Ekonomikos ir inovacijų ministerija, Nacionalinis krizių valdymo centras (NKVC).
Kodėl apie pavogtus duomenis iškart nebuvo informuota visuomenė? Buvęs Registrų centro vadovas teigė, kad tai ribojo kitų institucijų įsitraukimas ir atliekami teisėsaugos veiksmai.
I. Ruginienė ir E. Grikšas apie duomenų vagystę sužinojo balandžio pradžioje
Antradienį paaiškėjo, kad premjerė I. Ruginienė ir ekonomikos ir inovacijų ministras E. Grikšas apie kibernetinį incidentą Registrų centre taip pat sužinojo dar balandžio pradžioje.
Kodėl apie tai nebuvo informuota visuomenė? I. Ruginienės ir E. Grikšo atstovai aiškina, jog balandžio 15 d. teisėsaugai pradėjus ikiteisminį tyrimą, informacijos viešinimas būtų galėjęs pakenkti vykstančiam pareigūnų darbui.
Tuo metu prezidentas Gitanas Nausėda nebuvo informuotas apie susiklosčiusią situaciją dėl nutekintų gyventojų duomenų, antradienį tvirtino šalies vadovo patarėjas Tomas Beržinskas.
Registrų centrasduomenų nutekėjimasInga Ruginienė
