J. Olekas: būtų buvę gerai informacija apie nutekintus RC duomenis pasidalinti iš pat pradžių

„Reikia apsitarti tuos algoritmus, ką reikia informuoti. Tikrai ne kiekvienu atveju reikia skambinti prezidentui ar Seimo pirmininkui. Bet dabar, kai ryškėja tos apimtys, atrodo, kad tokia informacija būtų buvę gerai pasidalyti iš pat pradžių“, – trečiadienį „Žinių radijui“ teigė J. Olekas.
Paklaustas, ar I. Ruginienės ir E. Grikšo sprendimas nepasidalyti informacija su visuomene buvo teisingas, Seimo pirmininkas teigė, jog tai priklauso nuo dviejų dalykų: ar tai buvo tyrėjų nurodymas, ar jų pačių priimtas sprendimas.
„Kol kas tokios tikslios informacijos aš neturiu, kaip buvo. Bet jeigu tyrėjų (sprendimas – ELTA), čia, matyt, yra tokia tyrimo taktika. Jeigu tai atskirų asmenų ar vadovų, man atrodo, kad geriau visada paskelbti kuo anksčiau, nes iš tikrųjų ta informacija po to atsiranda ir atsiranda daug priekaištų, kartais labai motyvuotų. Žmonės galbūt galėjo anksčiau imtis kai kurių veiksmų, kuriuos dabar siūlo RC, pvz., keisti slaptažodžius ir pan.“ – kalbėjo J. Olekas.
„Mano patarimas, mano asmeninė patirtis rodo, kad geriau paskelbti negu laikyti paslaptyje“, – pridūrė politikas.
Paklaustas, ar žino, kas nutekino tuos duomenis, Seimo pirmininkas teigė kol kas tokios informacijos neturįs.
„Kol kas ne, aš bandžiau pasidomėti, bet tikrai tokios informacijos kol kas nėra. Vyksta tyrimas ir reikia luktelėti, kada turėsime tą informaciją“, – sakė jis.
J. Olekas taip pat pažymėjo, jog jo paties duomenys nutekinti nebuvo.
Kaip skelbta, premjerė I. Ruginienė ir E. Grikšas pirminę informaciją apie galimai nutekintus didelės RC nekilnojamojo turto registro duomenis gavo balandžio pradžioje.
Praėjusį penktadienį Generalinė prokuratūra paskelbė pradėjusi ikiteisminį tyrimą dėl galimai nutekintų RC nekilnojamojo turto registro duomenų.
Įtariama, jog galėjo būti nutekinti daugiau nei 600 tūkst. registro išrašų, žala siekia ne mažiau nei 111 tūkst. eurų.
Lietuvos kriminalinės policijos biuro viršininkas antradienį Arūnas Maskoliūnas patvirtino, kad duomenys nutekėjo per Migracijos departamentą, kuris yra pavaldus Vidaus reikalų ministerijai (VRM). RC tuo metu yra Ekonomikos ir inovacijų ministerijai (EIM) pavaldi įstaiga.
Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas savo ruožtu sakė apie duomenų nutekėjimą sužinojęs praėjusį trečiadienį vykusiame Nacionalinio saugumo komisijos (NSK) posėdyje.
Tuo metu iš pareigų pasitraukęs buvęs RC vadovas Adrijus Jusas pirmadienį teigė, kad didelės apimties duomenų nutekėjimas iš įmonės registrų pastebėtas dar balandžio pradžioje, tačiau galimybes pranešti apie incidentą ribojo teisėsaugos pradėtas tyrimas.
Anot buvusio direktoriaus, apie situaciją iškart buvo informuota ir EIM vadovybė, ir Nacionalinis krizių valdymo centras (NKVC).
Pasirodžius informacijai apie galimą duomenų nutekinimą, premjerė I. Ruginienė bei ekonomikos ir inovacijų ministras E. Grikšas ragino RC vadovą Adrijų Jusą trauktis iš pareigų. Pirmadienį jis pranešė paliekantis pareigas.
Konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas skelbė, kad tikėtina, jog šią operaciją galėjo vykdyti Rusijos Federacijos ginkluotųjų pajėgų Generalinio štabo Vyriausiosios valdybos, plačiau žinomos senuoju pavadinimu GRU, kibernetiniai padaliniai.
Internetinėje RC svetainėje gyventojai nuo pirmadienio vakaro gali pasitikrinti, ar jų asmens duomenys buvo nutekinti.
