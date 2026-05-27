K. Budrys su ES diplomatijos vadovais Kipre aptars saugumo klausimus ir paramą Ukrainai

Susitikimo metu ES diplomatijos vadovai daugiausia dėmesio skirs Rusijos agresijai prieš Ukrainą, tolesnei paramai Kyjivui bei priemonėms, kuriomis siekiama didinti spaudimą Rusijai.
Į diskusijas taip pat įsitrauks Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sybiha.
Darbotvarkėje numatyta ir naujos Europos saugumo strategijos rengimo eiga. 27-ių ES valstybių diplomatijos vadovai aptars besikeičiančios geopolitinės aplinkos keliamus iššūkius be galimus sprendimus, stiprinant ES atsparumą.
Susitikimo metu planuojami ir atskiri K. Budrio pokalbiai su trečiųjų šalių atstovais – Indijos užsienio reikalų ministru Subrahmanyamu Jaishankaru ir Saudo Arabijos užsienio reikalų ministru princu Faisalu bin Farhanu Al Saudu.
Jų metu bus diskutuojama apie krizės Artimuosiuose Rytuose poveikį Persijos įlankos šalims, globaliai saugumo situacijai, pasaulio ekonomikai ir energijos tiekimo stabilumui.
„Gymnich“ formato neformalūs susitikimai pavadinti pagal Vokietijoje esančią pilį, kurioje 1974 metais pirmą kartą įvyko toks susitikimas. Tradiciškai susitikimas rengiamas kas pusmetį toje valstybėje, kuri tuo metu pirmininkauja ES Tarybai.