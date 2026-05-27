M. Sinkevičius apie RC duomenų nutekinimą: premjerės ir ministrų atsakomybės nematau

„Aš kol kas žiūrėdamas, kaip ta situacija evoliucionavo, aš sakykim, premjerės ir ministrų kažkokios atsakomybės nematau, ne jie gi nutekino“, – TV3 žinioms trečiadienį sakė M. Sinkevičius.
Tačiau jis sako, kad politinės atsakomybės klausimas gali būti keliamas šiek tiek vėliau, po tyrimo.
Savo ruožtu, prezidentas Gitanas Nausėda sukritikavo sprendimą neinformuoti visuomenės apie šį incidentą ir tikino, kad šiuo klausimu „negalima dangstytis po Generalinės prokuratūros reikalavimais“.
Dėl RC situacijos beda pirštu į Vyriausybę: „Slėpimas yra bendrininkavimas“
„Negalima slapstytis po jokiais Generalinės prokuratūros reikalavimais, kodėl nebuvo informuota anksčiau. Tai turėjo būti padaryta, kadangi nėra jokio Generalinės prokuratūros draudimo skelbti šitą informaciją, nes ši informacija būtų leidusi mūsų žmonėms priimti atitinkamus sprendimus ir sumažinti tą grėsmės lygį, kuris jiems kyla“, – akcentavo jis.
G. Nausėda tikina, kad jo neįtikina ir I. Ruginienės argumentai, neva iš pradžių nebuvo matomas situacijos masiškumas.
Susiję straipsniai
Viešojoje erdvėje kilus klausimams, kodėl visuomenei apie duomenų vagystę iš RC nebuvo pranešta anksčiau, Generalinė prokuratūra tvirtina, kad ankstyvoje ikiteisminio tyrimo stadijoje informacijos viešinimas galėjo apsunkinti procesinius veiksmus.
ELTA primena, kad prokuratūra nurodė, kad ikiteisminis tyrimas dėl duomenų nutekinimo pradėtas tą pačią dieną, kai buvo gautas pranešimas apie tokį įvykį, tai yra balandžio 15 d.
Praėjusį penktadienį Generalinė prokuratūra paskelbė pradėjusi ikiteisminį tyrimą dėl galimai nutekintų RC nekilnojamojo turto registro duomenų.
Įtariama, jog galėjo būti nutekinti daugiau nei 600 tūkst. registro išrašų, žala siekia ne mažiau nei 111 tūkst. eurų.
Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako apie duomenų nutekėjimą sužinojęs praėjusį trečiadienį vykusiame Nacionalinio saugumo komisijos (NSK) posėdyje.
Tuo metu iš pareigų pasitraukęs buvęs RC vadovas Adrijus Jusas pirmadienį teigė, kad didelės apimties duomenų nutekėjimas iš įmonės registrų pastebėtas dar balandžio pradžioje, tačiau galimybes pranešti apie incidentą ribojo teisėsaugos pradėtas tyrimas.
Jis teigė, kad apie situaciją iškart informuota ir Ekonomikos ir inovacijų ministerijos (EIM) vadovybė, Nacionalinis krizių valdymo centras (NKVC).
Pasirodžius informacijai apie galimą duomenų nutekinimą, premjerė Inga Ruginienė bei ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas ragino RC vadovą Adrijų Jusą trauktis iš pareigų. Pirmadienį jis pranešė paliekantis pareigas.
Konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas skelbė, kad tikėtina, jog šią operaciją galėjo vykdyti Rusijos Federacijos ginkluotųjų pajėgų Generalinio štabo Vyriausiosios valdybos, plačiau žinomos senuoju pavadinimu GRU, kibernetiniai padaliniai.
Internetinėje RC svetainėje gyventojai nuo pirmadienio vakaro jau gali pasitikrinti, ar jų asmens duomenys buvo nutekinti.
Mindaugas SinkevičiusInga RuginienėRegistrų centras
Rodyti daugiau žymių