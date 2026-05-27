M. Sinkevičius teigia nesvarstantis galimybės vadovauti Vyriausybei: kol kas tikrai ne

„Kol kas tikrai ne“, – TV3 žinioms teigė M. Sinkevičius.
Kaip skelbta, interviu Eltai metu Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ pirmininkas V. Sinkevičius pareiškė, kad socialdemokratų vedlys Mindaugas Sinkevičius turėtų imtis lyderystės ir perimti vadovavimą Vyriausybei.
Savo ruožtu ministrė pirmininkė Inga Ruginienė demokratą ragino verčiau rūpintis savo partijos reikalais.
Gegužės pradžioje nuolatiniu Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pirmininku išrinktas M. Sinkevičius teigė neatmetantis galimybės dar per šią Seimo kadenciją persikelti dirbti į Vilnių bei užimti postą centrinėje valdžioje. Tačiau, pasak socdemų lyderio, tai turėtų įvykti organiškai.
Politiniuose kuluaruose jau kurį laiką svarstoma, jog M. Sinkevičius galėtų užimti premjero postą ir pakeisti šiuo metu ministre pirmininke dirbančią I. Ruginienę. Vis tik LSDP lyderis pabrėžia, jog galimi pokyčiai neturėtų būti sukuriami dirbtinai.
Socialdemokratų deleguota I. Ruginienė premjerės pareigas pernai perėmė iš Gintauto Palucko, atsistatydinusio po žurnalistiniuose tyrimuose iškeltų klausimų apie jo ir jo šeimos verslo ryšius.
Naujausia „Delfi“ užsakymu bendrovės „Spinter tyrimai“ atlikta apklausa rodo, kad I. Ruginienę kaip tinkamiausią eiti Vyriausybės vadovės pareigas mato 3,5 proc. apklaustųjų, ji šių reitingų lentelėje rikiuojasi penktoje vietoje.
