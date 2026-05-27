Po RC duomenų vagystės Migracijos departamentas teigia, kad jo informacinės sistemos apsaugotos

Anot departamento, sistemoje MIGRIS nefiksuota jokių neteisėtų veikų.
„Migracijos departamentas informuoja, kad visos įstaigos valdomos informacinės sistemos bei duomenų bazės yra apsaugotos, o jose sukaupti asmens duomenys – saugūs bei tretiesiems asmenims neteisėtai atskleisti nebuvo“, – teigiama pranešime.
Anot jo, Migracijos departamento sukaupti ir tvarkomi asmens duomenys nėra teikiami savitarnos principu.
Kaip skelbta, įtariama, jog laikotarpiu nuo sausio mėnesio iš Registrų centro iš viso galėjo būti nutekinta daugiau nei 600 tūkst. gyventojų nekilnojamojo turto registro išrašų, žala siekia ne mažiau nei 111 tūkst. eurų.
Dėl šio incidento praėjusią savaitę Generalinė prokuratūra pranešė pradėjusi ikiteisminį tyrimą.