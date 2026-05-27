Policija vertina R. Žemaitaičio pareiškimus apie šalyje esą vyksiantį perversmą

„Gautas prokuratūros pavedimas patikrinti šią informaciją ir priimti sprendimą“, – Eltai sakė Policijos departamento atstovas spaudai Ramūnas Matonis.
Įvertinus informaciją, bus sprendžiama, ar pradėti ikiteisminį tyrimą, ar ne.
R. Žemaitaitis praėjusią savaitę laidoje „OpTV“ paskelbė manantis, kad rudenį šalyje esą gali kilti „valstybės vidaus perversmas“. Jis minėjo, jog perversmas gali neva būti brutalus, jo metu bus esą imamasi „fizinių susidorojimų“ su žmonėmis.
ELTA primena, kad teisėsaugą kovą priėmė sprendimą pradėti ikiteisminį tyrimą dėl parlamentaro R. Žemaitaičio pareiškimų apie Kovo 11-osios Nepriklausomybės Akto signatarus, kuriuos politikas pavadino sukilėliais.
Tyrimas pradėtas pagal Baudžiamojo kodekso straipsnį, kuriame numatyta atsakomybė už viešą pritarimą tarptautiniams nusikaltimams, SSRS ar nacistinės Vokietijos nusikaltimams, jų neigimą ar šiurkštų menkinimą.
Šiame straipsnyje nurodoma, kad tas, kas padarė minėtą nusikaltimą ar nusikaltimus, yra baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
R. Žemaitaitis žurnalistės R. Janutienės laidoje „OpTV“ teigė, kad Kovo 11-osios Nepriklausomybės Akto signatarai yra sukilėliai, nes nepriklausomybės atkūrimas buvo perversmas, kurio metu nuversta sovietų valdžia.
„Nepriklausomybės Akto signatarai rytoj, kovo 11-ą, nes vis tiek, jie yra sukilimo dalyviai, juos reikia vadinti. Aš nežinau, kodėl vadina juos signatarais. Arba nepriklausomybės atkūrimas – nėra, buvo revoliucija Lietuvoje, buvo perversmas organizuotas, buvo sukilimas. Aš juos vadinu sukilimo dalyviais“, – kalbėjo R. Žemaitaitis.
Pati R. Janutienė suabejojo tokiu „aušriečio“ teiginiu, tačiau pastarasis dar kartą pakartojo, jog tai buvo „sukilimas, nuvertė santvarką“.
„Įvyko sukilimas prieš Tarybų Sąjungą. Atkuriamasis sąjūdis, Sporto rūmai – kas tai yra? Tai yra tas perversmas, kurį organizavo: Oranžinė revoliucija, mėlynoji revoliucija, dar kažkas tai. Tai yra sukilimo dalyviai“, – sakė parlamentaras.
Tiesa, nors politikas pabrėžė, kad šią datą reikia branginti, jo pasisakymai sulaukė kritikos. Vėliau R. Žemaitaitis teigė atsiprašantis dėl to, jog pavartojo žodį „perversmas“.