R. Kaunas: Lietuva juda link visuotinio šaukimo

„Kiekvienais metais šauktinių, savanorių daugėja. Ir kiekvienais metais kariuomenė geba vis daugiau žmonių apmokyti. Mes judame link visuotinio šaukimo, bet judame gerais tempais, išlaikydami kokybę, atliepiant būtent naujas matomas grėsmes“, – trečiadienį Vyriausybėje kalbėjo R. Kaunas.
„Kokybiškam visuotiniam šaukimui reikia pasiruošti. Reikia ir infrastruktūros, ir instruktorių, kariuomenės pajėgumų, tos pačios ginkluotės pakankamus kiekius turėti, kad aprūpintume žmones, kuriuos pašaukiame ir norime kokybiškai apmokyti“, – pridūrė ministras.
Savo ruožtu premjerė Inga Ruginienė visuotinį gyventojų šaukimą vadina ateities diskusijos klausimu, tačiau akcentuoja, kad pirmiausia, atsižvelgiant į besikeičiantį geopolitinį klimatą, reikia padaryti „bazinius dalykus“.
Šauktiniai atsakė, ar baiminasi karo: „Kiekvienas pilietis turėtų tai mokėti"
„Aš manau, kad tai yra ateities diskusijos klausimas. Neabejotina, mes tikrai prieisime prie jo, bet stebint besikeičiančią geopolitinę situaciją ir vis artėjančias naujas grėsmes, tai šiandien prioritetas yra padaryti bazinius dalykus ir tada žingsnis po žingsnio eiti praplėtimo link“, – teigė I. Ruginienė.
Šiuo metu visuotinis šaukimas šalyje nėra įvestas.
Kaip skelbta, praėjusių metų vasarą prezidentas Gitanas Nausėda pareiškė, jog formuojant nacionalinę diviziją bus tik laiko klausimas, kada Lietuva pereis prie visuotinio šaukimo. Tiesa, šalies vadovas pripažino, jog tam trūksta resursų. Vėliau jis taip pat tikino manantis, kad šiuo metu reikėtų kalbėti apie visuotinę karo tarnybą vaikinams.
ELTA primena, kad šiemet įsigaliojo nauja privalomosios pradinės karo tarnybos tvarka, kuria siekiama didinti šauktinių skaičių. Pagal šią tvarką, atlikti karinę prievolę jaunuoliai kviečiami iš karto po mokyklos. Kitaip nei anksčiau, tarnybai bus šaukiami 18–22 metų jaunuoliai. Pagal anksčiau galiojusią tvarką, šaukimo amžius buvo 18–23 metai.
