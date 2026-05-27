R. Tamašunienė: ministerija ketina skųsti nutartį dėl baudos už partnerystės registravimo nevykdymą

„Šiuo metu ir šitą sprendimą mes greičiausiai apskųsime, prašydami konkretizuoti, kaip jį įgyvendinti“, – prieš Vyriausybės posėdį žurnalistams sakė teisingumo ministrė.
Tuo metu Teisingumo ministerija priduria, kad šiuo metu teismo sprendimo įvykdyti neįmanoma.
„Teisingumo ministerija nagrinėjo teisinį reguliavimą ir vertino įvairius būdus dėl partnerystės registravimo, rengė atitinkamus teisės aktų projektus ir analizavo atitinkamų registrų funkcionalumų sukūrimo finansinius kaštus, technines galimybes ir priėjo išvados, kad šiuo metu partnerystės registravimas nėra įmanomas“, – Eltai trečiadienį nurodė ministerija.
Susiję straipsniai
Kaip skelbė ELTA, antradienį Laisvės partija pranešė, kad Teisingumo ministerijai atsisakant vykdyti teismų sprendimus dėl partnerystės registravimo, 14 tos pačios lyties šeimų kreipėsi į antstolius, kurie prašys teismo skirti piniginę baudą už kiekvieną sprendimo nevykdymo dieną. Iniciatyvą kreiptis į antstolius koordinuoja Laisvės partijos valdybos narys Tomas Vytautas Raskevičius.
Pirmadienį bendrosios kompetencijos teismas jau paskyrė pirmą tokią baudą – ministerija nukentėjusiesiems turės mokėti po 10 Eur per dieną, kol nėra įgyvendintas teismo sprendimas. Pabrėžiama, kad jei situacija nesikeis ir į teismus kreipsis daugiau porų, tikėtina, kad didės baudų sumos.
Savo ruožtu R. Tamašunienė sako, kad įgyvendinti teismų sprendimus yra sudėtinga, nes jie adresuojami skirtingoms institucijoms. Pasak ministrės, ši situacija rodo, jog būtinas aiškesnis įstatyminis reguliavimas, nes ministerija negali perimti funkcijų, kurios priklauso Seimui.
„Kreipimasis šiuo metu yra vienas, jis yra žinomas (…). Labai sudėtinga ne tik vertinti, bet ir įgyvendinti tuos teismo sprendimus, kuomet ir teismo sprendimai yra skirtingi – jie adresuojami ir Lietuvos Respublikai, ir Teisingumo ministerijai, ir Registrų centrui, ir Civilinės metrikacijos skyriui. Visa tai rodo, kad reikia įstatymo. Ministerija tikrai negali perimti funkcijos, kuri pagal valdžios padalijimo principus Lietuvoje, demokratinėje valstybėje priklauso Seimu“, – teigė ji.
Kaip antradienį išplatintame pranešime nurodė Laisvės partijos atstovai, Teisingumo ministerija buvo numačiusi dar 2025 m. balandį parengti Konstitucinis Teismas sprendimo įgyvendinimo tvarką, tačiau ministre tapus R. Tamašunienė ministerijos pozicija esą kardinaliai pasikeitė.
Sprendimus įregistruoti tos pačios lyties asmenų partnerystę Teisingumo ministerija aukštesnės instancijos teismui yra apskundusi keturis kartus.
ELTA primena, kad pernai balandį KT konstatavo, jog tai, kad Lietuvoje nėra įteisinta tos pačios lyties asmenų partnerystė, prieštarauja pagrindiniam valstybės įstatymui. KT taip pat prieštaraujančiu Konstitucijai paskelbė Civilinio kodekso (CK) straipsnį, pagal kurį partnerystę galima sudaryti tik tarp vyro ir moters.
Šiuo metu CK įtvirtintas bendro gyvenimo nesudarius santuokos – partnerystės – institutas, tačiau kartu numatyta, kad partnerystė turėtų būti reglamentuota atskiru įstatymu. Pastarasis Lietuvoje nėra priimtas daugiau nei 20 metų. Tokią situaciją KT įvertino kaip netoleruotiną ir diskriminacinę.
Rita TamašunienėTeisingumo ministerijaLGBTQ+
Rodyti daugiau žymių