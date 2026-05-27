R. Žemaitaičio vargai dėl feisbuko: ką tik atgauta paskyra ir vėl prapuolė

Jau anksčiau R. Žemaitaitis tikino dėl neva nulaužtos anketos kreipęsis ne tik į svetainę valdančią „Meta“, bet ir į policiją. Netrukus susikūrė ir naują paskyrą, kurioje taip pat aktyviai reiškėsi.
Galiausiai prieš kelias dienas „aušriečių“ vedlys grįžo į savo seną socialinio tinklo paskyrą, tačiau netrukus ji ir vėl dingo.
Jau trečiadienį senosios R. Žemaitaičio anketos rasti nebebuvo galima.
Dar anksčiau žurnalistams komentuodamas šią situaciją „Nemuno aušros“ pirmininkas baiminosi dėl savo asmens duomenų.
„Pareiškimą mes parašėme, kadangi yra nulaužta paskyra, tuo metu prasidės ikiteisminis tyrimas. Mes išsisaugojome printscreen‘e būtent, koks reikalavimas buvo „Meta“ duomenų gavimui“, – sakė R. Žemaitaitis.
„Kažkas tai, labai geri, protingi dėdės pasistengė, ji (paskyra – Lrytas) yra nulaužta. (...) Keisti procesai vyksta, kada anketa atsinaujina. Yra pavogti netgi ir „Meta“ duomenys“, – dėstė jis.
Pasak politiko, iš jo paskyros buvo pavogti ir asmens duomenys.
„Nėra labai malonu, kad tavo kortelė, kad tavo duomenys kažkur nueina“, – aiškino R. Žemaitaitis. „Meta“ puikiai supranta, kad tai yra prestižo klausimas, nes tai yra politiko paskyra. Antras dalykas – tada bus galima klausti klausimą, kaip „Facebook“ užtikrina saugumą, ir jau tada įsijungia tarptautinės institucijos ir byla, nes duomenys yra nulaužti“, – dėstė jis.
R. Žemaitaitis prarado prieigą prie socialinio tinklo praėjus dienai po Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) kratų jo namuose, Seimo kabinete. Iš politiko buvo paimti ir du telefonai. Kaip rašė Lrytas, kratos pas R. Žemaitaitį ir jo pavaduotoją Daivą Žebelienę atliktos teisėsaugai tęsiant ikiteisminį tyrimą dėl politikų automobilių nuomos savai partijai.