Lietuvos dienaAktualijos

STT aiškinsis Ž. Pinskuvienės mamos buto Palangoje įsigijimo aplinkybes

2026 m. gegužės 27 d. 21:26
Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) antradienį pradėjo informacijos patikslinimą dėl Širvintų rajono merės Živilės Pinskuvienės mamos, savivaldybės tarybos narės Marijos Gudonienės buto Palangoje įsigijimo aplinkybių.
Daugiau nuotraukų (6)
„Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT), susipažinusi su „Delfi“ tyrimų žurnalisto Tomo Janonio ir tinklaraštininko Skirmanto Malinausko žurnalistinio tyrimo informacija dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos narės buto Palangoje įsigijimo aplinkybių, gegužės 26 d. pradėjo informacijos patikslinimą“, – Eltai teigė STT Komunikacijos skyriaus viršininkė Renata Keblienė.
Pasak jos, jei įgyvendinant STT uždavinius būtų gauta faktinių duomenų, kurie turėtų būti vertinami baudžiamosios atsakomybės požiūriu, būtų sprendžiamas klausimas dėl sprendimo priėmimo Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka – pradėti ar atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą.
Į teisėsaugą anksčiau trečiadienį pranešė kreipęsis ir Seimo narys konservatorius Mindaugas Lingė, jis teigė šią informaciją prašęs įvertinti ir Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT).
Susiję straipsniai
Ž. Pinskuvienės komanda aptrupėjo: patyliukais pareigas paliko K. Krivickas

Ž. Pinskuvienės komanda aptrupėjo: patyliukais pareigas paliko K. Krivickas

Ž. Pinskuvienei – teismo kirtis: pripažinta dariusi psichologinį spaudimą

Ž. Pinskuvienei – teismo kirtis: pripažinta dariusi psichologinį spaudimą

Ž. Pinskuvienė pranešė liūdną žinią: netekome išskirtinės asmenybės

Ž. Pinskuvienė pranešė liūdną žinią: netekome išskirtinės asmenybės

Portalo „Delfi“ žurnalistinis tyrimas atskleidė, jog M. Gudonienė galėjo už gerokai žemesnę nei rinkos kaina įsigyti butą Kunigiškėse, kurį politikei pardavė anksčiau milijoninės vertės viešuosius Širvintų savivaldybės konkursus laimėjusios įmonės „Vilmstata“ savininkas Vilmantas Guobys.
„Jei tai, kas atrodo, kaip korupcinė schema – labai tikėtina ir yra korupcinė schema. Bet tą konstatuoti gali teisėsauga, todėl kreipiausi į FNTT bei STT“, – savo „Facebook“ paskyroje paskelbė M. Lingė.
Remdamasis pilietinės iniciatyvos „Viešpirkiai“ paskelbta informacija, politikas teigė, kad „Vilmstata“ laimėjo 2,4 mln. eurų vertės Širvintų rajono savivaldybės skelbtą konkursą, o vėliau sudarė papildomus susitarimus, dėl kurių darbai pabrango iki 4,6 mln. eurų.
Kaip skelbė „Delfi“, M. Gudonienė 2024 m. sausį pasirašė daugiau nei 97 kvadratinių metrų buto Kunigiškėse pirkimo sutartį, šio buto statytojai, kaip skelbta, buvo trys fiziniai asmenys – verslininkas Vilmantas Guobys, jo sutuoktinė ir dar vienas fizinis asmuo.
Vėliau remdamasi Registrų centro duomenimis portalas paskelbė, kad už butą politikė sumokėjo 80 tūkst. eurų – kvadratinis metras vietos politikei kainavo 824 eurus, nors skelbimų portaluose vidutinės nekilnojamojo turto kainos Palangoje, anot „Delfi“, yra gerokai didesnės.
Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT)Živilė PinskuvienėŠirvintų rajono savivaldybė

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.