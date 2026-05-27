STT aiškinsis Ž. Pinskuvienės mamos buto Palangoje įsigijimo aplinkybes

„Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT), susipažinusi su „Delfi“ tyrimų žurnalisto Tomo Janonio ir tinklaraštininko Skirmanto Malinausko žurnalistinio tyrimo informacija dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos narės buto Palangoje įsigijimo aplinkybių, gegužės 26 d. pradėjo informacijos patikslinimą“, – Eltai teigė STT Komunikacijos skyriaus viršininkė Renata Keblienė.
Pasak jos, jei įgyvendinant STT uždavinius būtų gauta faktinių duomenų, kurie turėtų būti vertinami baudžiamosios atsakomybės požiūriu, būtų sprendžiamas klausimas dėl sprendimo priėmimo Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka – pradėti ar atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą.
Į teisėsaugą anksčiau trečiadienį pranešė kreipęsis ir Seimo narys konservatorius Mindaugas Lingė, jis teigė šią informaciją prašęs įvertinti ir Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT).
Susiję straipsniai
Portalo „Delfi“ žurnalistinis tyrimas atskleidė, jog M. Gudonienė galėjo už gerokai žemesnę nei rinkos kaina įsigyti butą Kunigiškėse, kurį politikei pardavė anksčiau milijoninės vertės viešuosius Širvintų savivaldybės konkursus laimėjusios įmonės „Vilmstata“ savininkas Vilmantas Guobys.
„Jei tai, kas atrodo, kaip korupcinė schema – labai tikėtina ir yra korupcinė schema. Bet tą konstatuoti gali teisėsauga, todėl kreipiausi į FNTT bei STT“, – savo „Facebook“ paskyroje paskelbė M. Lingė.
Remdamasis pilietinės iniciatyvos „Viešpirkiai“ paskelbta informacija, politikas teigė, kad „Vilmstata“ laimėjo 2,4 mln. eurų vertės Širvintų rajono savivaldybės skelbtą konkursą, o vėliau sudarė papildomus susitarimus, dėl kurių darbai pabrango iki 4,6 mln. eurų.
Kaip skelbė „Delfi“, M. Gudonienė 2024 m. sausį pasirašė daugiau nei 97 kvadratinių metrų buto Kunigiškėse pirkimo sutartį, šio buto statytojai, kaip skelbta, buvo trys fiziniai asmenys – verslininkas Vilmantas Guobys, jo sutuoktinė ir dar vienas fizinis asmuo.
Vėliau remdamasi Registrų centro duomenimis portalas paskelbė, kad už butą politikė sumokėjo 80 tūkst. eurų – kvadratinis metras vietos politikei kainavo 824 eurus, nors skelbimų portaluose vidutinės nekilnojamojo turto kainos Palangoje, anot „Delfi“, yra gerokai didesnės.