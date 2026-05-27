VSAT: pasienyje su Baltarusija nefiksuota neteisėtų migrantų

2026 m. gegužės 27 d. 08:00
Lietuvos pasieniečiai pastarąją parą pasienyje su Baltarusija neapgręžė neteisėtų migrantų, pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT).
Tuo metu Latvijos pasienio tarnyba antradienį į savo šalį neįleido 146 migrantų, o Lenkijos pareigūnai pranešė pirmadienį tokių asmenų nefiksavę.
Pernai pareigūnai neleistinose vietose neleido į Lietuvą iš Baltarusijos įsibrauti daugiau nei 1,6 tūkst. asmenų, šiemet – 763.
Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios į šalį neįleista per 25,3 tūkst. neteisėtų migrantų.
Migrantai į rytines Europos Sąjungos šalis ėmė plūsti 2021 m., Vakarai dėl to apkaltino Minsko režimą.
