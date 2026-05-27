Vyriausybė: generaliniai prokurorai oro uostuose bus aptarnaujami kaip labai svarbūs asmenys

Trečiadienį pritarta šiam Susisiekimo ministerijos projektui.
Anot jos, pokyčiai reikalingi, nes dabar dėl geopolitinės situacijos Lietuvoje ir regione aukščiausiųjų prokuratūros institucijų vadovai susiduria su didesnėmis saugumo rizikomis.
„Atkreiptinas dėmesys, kad generalinio prokuroro pareigybė yra susijusi su aukščiausio lygio baudžiamojo persekiojimo koordinavimu, kova su organizuotu nusikalstamumu ir nacionalinio saugumo klausimais“, – aiškina ministerija.
Generalinės prokuratūros duomenimis, įprastai per metus Lietuvos generalinis prokuroras vyksta į 4–5 vizitus užsienio valstybėse, panašus skaičius – ir kitų šalių aukščiausiųjų prokuratūros institucijų vadovų vizitų į Lietuvą, tad visais šiais atvejais jie oro uostuose bus aptarnaujami kaip labai svarbūs asmenys.
Anot ministerijos, šis pokytis svarbus ir Lietuvai ruošiantis kitų metų pirmąjį pusmetį pirmininkauti ES Tarybai – šalyje vyks renginiai, kuriuose dalyvaus ES valstybių aukščiausiųjų prokuratūros institucijų vadovai.
„Užsienio valstybių aukščiausiųjų prokuratūros institucijų vadovų priėmimas labai svarbių asmenų salėje atitiktų kitų teisėsaugos ir teisingumo institucijų vadovams taikomą praktiką“, – teigia ministerija.
Jos duomenimis, šį pokytį įgyvendinti per metus iš biudžeto reikės skirti 3 tūkst. eurų, labai svarbių asmenų aptarnavimo paslaugas iš savo biudžeto apmoka ministerija.
