Vyriausybė pritarė griežtesnei nepilnamečių apsaugai nuo seksualinių nusikaltėlių

Siūlomais pakeitimais numatoma aiškiau reglamentuoti institucijų bendradarbiavimą ir užtikrinti, kad Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba laiku gautų informaciją apie tokius nuteistuosius.
Pakeitimais taip pat siūloma uždrausti tokiems nuteistiesiems palaikyti bet kokius ryšius su nukentėjusiais nepilnamečiais bei kitais nepilnamečiais asmenimis, o trumpalaikių išvykų metu taikyti elektroninį stebėjimą.
Be to, numatoma plėsti pareigūnų galimybes vykdyti šių asmenų elgesio kontrolę už laisvės atėmimo vietų ribų.
Susiję straipsniai
„Turime užtikrinti, kad už smurtinius nusikaltimus prieš nepilnamečius nuteisti asmenys neturėtų galimybių daryti papildomo poveikio nukentėjusiems vaikams ar kelti grėsmes kitiems nepilnamečiams. Siūlomi pakeitimai stiprina institucijų bendradarbiavimą, užpildo esamas teisines spragas ir padeda kurti efektyvesnę vaikų apsaugos sistemą“, – pranešime sakė teisingumo ministrė Rita Tamašunienė.
Ministerijos duomenimis, šiuo metu laisvės atėmimo bausmę atlieka apie 170 asmenų, nuteistų už seksualinius nusikaltimus prieš nepilnamečius, iš jų apie 60 – už nusikaltimus prieš savo vaikus.
Vyriausybėnepilnamečių apsaugaseksualiniai nusikaltimai
Rodyti daugiau žymių