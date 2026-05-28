„Čekiukų“ bylose nutraukti tyrimai Pagėgių ir Palangos politikams

Kaip pranešė prokuratūra, ikiteisminis tyrimas Pagėgių savivaldybės tarybos narės G. Jankauskienės atžvilgiu nutrauktas, jai susitaikius su Pagėgių savivaldybės administracijos atstovu ir atlyginus žalą.
Politikei buvo pareikšti įtarimai dėl turto pasisavinimo, piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi bei dokumentų suklastojimo ar disponavimo jais. Ikiteisminio tyrimo duomenimis, G. Jankauskienė pateikė neteisingas tarybos narės išmokų avanso apyskaitas dėl mobiliosios įrangos, mobiliojo ryšio ir kuro išlaidų, dėl to savivaldybė patyrė 700 eurų žalą.
Klaipėdos apygardos prokuratūra nutraukė ikiteisminius tyrimus Palangos miesto savivaldybės tarybos nario D. Želvio ir buvusio šios savivaldybės tarybos nario S. Simės atžvilgiu dėl sukčiavimo, piktnaudžiavimo, dokumentų suklastojimo ir disponavimo jais.
Ikiteisminio tyrimo duomenimis, D. Želvys buvo įtariamas tuo, kad 2019–2023 m. galimai piktnaudžiavo tarnybine padėtimi ir teikė tikrovės neatitinkančias išlaidų ataskaitas dėl kuro išlaidų, susijusių su tarybos nario veikla, taip Palangos miesto savivaldybės administracijai galimai padarydamas kiek daugiau nei 1,4 tūkst. eurų žalą.
Anot teisėsaugos, bylos duomenimis, S. Simė, 2019–2021 m. eidamas Palangos miesto savivaldybės tarybos nario pareigas, galimai piktnaudžiavo tarnybine padėtimi ir pateikė tarybos nario išmokų ataskaitas, jose įtvirtindamas galimai tikrovės neatitinkančią informaciją apie patirtas kuro išlaidas. Tokiu būdu S. Simė Palangos miesto savivaldybės administracijai galimai padarė daugiau nei 500 eurų žalą.
Prokuroro vertinimu, nebuvo surinkta pakankamai duomenų, kurie leistų pagrįsti įtariamųjų kaltę dėl nurodytų nusikalstamų veikų padarymo.
Dar vienoje byloje Klaipėdos apylinkės teismas patvirtino prokuratūros sprendimą atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą Tauragės rajono savivaldybės tarybos narę R. Grigalienę dėl piktnaudžiavimo, turto pasisavinimo, dokumentų suklastojimo ar disponavimo jais.
Tyrimo duomenimis, 2019–2022 m. ji pateikė tikrovės neatitinkančias tarybos narės veiklos išlaidų apyskaitas dėl kuro išlaidų ir tokiu būdu galimai apgaule įgijo daugiau nei 3 200 eurų. Politikė visiškai pripažino kaltę, nuoširdžiai gailėjosi bei atlygino padarytą žalą. Teismas jai nustatė vienerių metų laidavimo terminą ir skyrė baudžiamojo poveikio priemonę – 2,6 tūkst. eurų įmoką į Nukentėjusiųjų nuo nusikaltimų asmenų fondą.
ELTA primena, kad visuomenininkui Andriui Tapinui inicijavus savivaldos politikų lėšų įsisavinimo tyrimą „Skaidrinam“ ir dėl to kilus skandalui dėl galimo politikų piktnaudžiavimo kanceliarinėmis lėšomis, į teisėsaugos akiratį pakliuvo daugybė savivaldybių.