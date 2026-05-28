Aplinkos ministras K. Žuromskas teisme apklaustas kaip liudytojas

Tai Eltai patvirtino teismo atstovas Giedrius Janonis.
Šioje byloje, kurioje buvo apklaustas ministras, 1984 m. gimęs sūnus ir 1957 m. gimęs tėvas kaltinami sukčiavimu, dokumentų klastojimu.
„Kaltinami tuo, kad panaudojo žinomai suklastotus juridinio asmens antspaudus ir žinomai netikrą suklastotą sutartį bei apgaule užvaldė labai didelės vertės svetimą turtą“, – Eltą informavo teismo atstovas.
Eltos žiniomis, ministro liudijimas nėra susijęs su K. Žuromsko darbu ministerijoje – teismas aiškinosi prieš šešerius metus vykusią nekilnojamo turto sostinėje įsigijimo istoriją.
Vilniaus miesto apylinkės teisme ši byla buvo gauta šiemet sausį. Iki šiol jau įvyko 5 teisminiai posėdžiai.
Išklausyti kaltinamųjų ir nukentėjusiojo parodymai, apklausta 14 liudytojų.