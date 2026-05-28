Auditoriai nustėro: tarp politikų pirkinių – plastilinas ir flomasteriai

„Atlikus 2019–2023 metų kadencijos Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos nariams skirtų išmokų su jų, kaip Tarybos narių, veikla susijusioms išlaidoms apmokėti, skyrimo ir panaudojimo teisėtumo vertinimą, nustatyti neatitikimai“, – teigiama dokumente, kuris pateiktas svarstyti Klaipėdos tarybos Kontrolės komitetui.
Auditoriai nustatė, kad kai kuriems politikams iš miesto biudžeto išmokėtos didesnės sumos nei numatyta – 300 eurų per mėnesį.
Remiantis galiojančia tvarka, padengiamos tos politikų išlaidos, kurios susijusios su jų, kaip Tarybos narių, veikla – kanceliarijos, pašto, telefono, interneto ryšio, transporto paslaugoms apmokėti, tačiau audito metu nustatyta, kad ne visi pirkiniai gali būti priskirti šiai kategorijai.
„Ne visais atvejais savivaldybės administracija įsitikino, ar šios išlaidos susijusios su Tarybos nario veikla, nustatyta, kad 16-ai Tarybos narių nepagrįstai kompensuota 2,2 tūkst. eurų", – nurodoma ataskaitoje.
Tarp pirkinių, už kuriuos neturėjo būti mokamos kompensacijos, įvardinti USB atmintinės, išoriniai diskai ir baterijos, apsauginiai stiklai telefonams, spalvotas popierius, teptukai, flomasteriai, plastilinas, kitos ne kanceliarinės prekės, pasinaudota keičiamų automobilių padangų saugojimo paslauga, persikėlimas į Kuršių neriją ir kt.
Keturiolika Tarybos narių grąžino beveik 1,3 tūkst. eurų, gautų kaip išmokos.
Auditas taip pat negalėjo patvirtinti, kad 22-jų politikų 11,8 tūkst. eurų vertės išlaidos gali būti susijusios su jų, kaip Tarybos narių, veikla, nes joms pagrįsti pateikti kvitai bei sąskaitos rodė apie degalų pylimą ir atsiskaitymą už automobilio stovėjimą ne Klaipėdoje.
„Pažymėtina, kad Klaipėdos tarybos nario veikla daugiausiai vyksta Klaipėdos mieste – dažniausiai gyvena Klaipėdoje, posėdžiai vyksta Klaipėdoje, rinkėjai yra Klaipėdos gyventojai“, – nurodė auditoriai.
Jie atskleidė ir tai, kad derinant audito ataskaitą 19 politikų į savivaldybės biudžetą grąžino 9,5 tūkst. eurų.
Pinigus politikai pervedė šiemet balandį.
Devynių Tarybos narių išlaidų veiklai, kurių vertė siekia 2,8 tūkst. eurų, auditoriai negalėjo įvertinti, nes jie nepateikė dokumentų.
Audito tarnybos ataskaita perduota Specialiųjų tyrimų tarnybai ir Klaipėdos apygardos prokuratūrai. Pastarojoje pernai liepą pradėtas tyrimas ginant viešąjį interesą – aiškinamasi, ar politikų gaunamos išmokos yra naudojamos pagal įstatyme numatytą paskirtį, racionaliai, tikslingai ir teisėtai.
Praėjusios kadencijos metu iš 35 Klaipėdos tarybos narių 34 gavo išmokas veiklai, tam iš viso panaudota beveik 330 tūkst. eurų.
Daug vadinamųjų „čekučių“ tyrimų visoje Lietuvoje pradėti po to, kai visuomenininkas Andrius Tapinas su savo komanda paviešino dešimčių šalies savivaldybių tarybų narių piktnaudžiavimo atvejus.
