D. Nausėdienė: Lietuvos ir Vokietijos partnerystė stiprėja per kalbą, kultūrą, savitarpio supratimą

Vizito metu D. Nausėdienė susitiko su gimnazijos bendruomene, dalyvavo diskusijoje apie vokiečių kalbos ir kultūros stiprinimą Lietuvoje, apžiūrėjo atnaujintas gimnazijos erdves.
Pirmoji ponia pabrėžė, jog Lietuvos ir Vokietijos partnerystė šiuo metu yra strategiškai svarbi, o stiprūs kultūriniai ir švietimo ryšiai pakloja ilgalaikio bendradarbiavimo pamatus.
„Toks artimas ir reikšmingas bendradarbiavimas negali susiklostyti be tarpusavio supratimo. Lietuvių ir vokiečių puoselėjami kultūriniai saitai yra pagrindinė dirva, kurioje gimsta pagarba, bendrystė, naujos idėjos ir ateities planai“, – Prezidentūros išplatintame pranešime sakė D. Nausėdienė.
Pasak pirmosios ponios, dabartinių geopolitinių iššūkių kontekste Lietuvai ypač svarbi partnerystė su Vokietija, kuri ne tik auga saugumo ir gynybos srityse, bet ir tvirtėja per žmonių ryšius, kalbą, kultūrą bei švietimą.
D. Nausėdienė taip pat akcentavo, kad Vokietijos brigados dislokavimas Lietuvoje žymi naują abiejų valstybių bendradarbiavimo etapą, ir pabrėžė, kad Hermano Zudermano gimnazija – puikus pavyzdys ir įkvėpimas visiems, kurie supranta, kaip svarbu stiprinti vokiečių kalbos mokymą, skatinti akademinius ir kultūrinius mainus bei plėsti žmogiškuosius ryšius tarp abiejų šalių.
„Kalba – ne tik tiltas tarp žmonių, padedantis vieniems kitus suprasti ir pažinti. Tai ir pagarbos ženklas kitai šaliai, jos istorijai bei kultūrai. Užsienio kalbų mokėjimas plečia akiratį, ugdo erudiciją ir atveria naujų galimybių jaunajai kartai“, – teigė pirmoji ponia.
Vizito metu pirmoji šalies ponia taip pat pabrėžė H. Zudermano gimnazijos išskirtinumą ir svarbų vaidmenį puoselėjant bendradarbiavimo saitus tarp Lietuvos ir Vokietijos kultūros, švietimo srityje bei indėlį saugant Mažosios Lietuvos istorinį ir kultūrinį paveldą.
„Jūsų gimnazija yra puikus kultūrinio bendradarbiavimo pavyzdys. Čia ugdomi kūrybiški, daugiakalbiai ir atsakingi jauni žmonės, garsinantys ne tik Klaipėdą, bet ir visą Lietuvą“, – sakė Diana Nausėdienė.
Diskusijoje su mokiniais, mokytojais ir švietimo bendruomenės atstovais pirmoji šalies ponia aptarė užsienio kalbų mokymosi iššūkius, vokiečių kalbos perspektyvas Lietuvoje, kultūrinio bendradarbiavimo svarbą bei daugiakalbystės naudą jaunų žmonių ateičiai.
ELTA primena, kad prezidentas Gitanas Nausėda šią savaitę pranešė inicijuojantis nacionalinę vokiečių kalbos stiprinimo programą.