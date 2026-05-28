ELTA glaustai: teismas nusprendė – poetės Nėries paminklas Vilniaus centre negali būti nukeltas

Ketvirtadienį Regionų administracinis teismas panaikino Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro (LGGRTC) sprendimą nukelti sostinės centre esantį S. Nėries paminklą. Teismo sprendimo išklausyti atvykęs LGGRTC vadovas Arūnas Bubnys teigė, kad yra pakankamai faktų, jog poetė dalyvavo Lietuvos okupacijos ir aneksijos procese. Vis tik teisėjų kolegija pateikė kitokį vertinimą.
Tuo metu prezidentas Gitanas Nausėda pakartojo kritiką politikų komunikacijai dėl gyventojų informavimo apie iš Registrų centro pavogtus duomenis.
LIETUVOS POLITIKOS AKTUALIJOS
Susiję straipsniai
Prezidentas Gitanas Nausėda toliau kritikuoja politikų komunikaciją apie gyventojų duomenų vagystę iš Registrų centro (RC). Anot šalies vadovo, šią situaciją buvo „bandoma sušluoti po kilimu“. Jo vertinimu, apie incidentą reikėjo pranešti realiu laiku. G. Nausėda taip pat akcentavo, kad šis didelio masto duomenų nutekėjimas gali būti susijęs su priešiškų valstybių veikla ir nacionalinio saugumo iššūkiais, tačiau plačiau tai komentuoti atsisakė. Be to, šalies vadovas pabrėžė būtinybę tobulinti kibernetinę valstybės IT sistemų apsaugą, o šioje situacijoje nerimą kelia tai, jog masiškai nutekinta jautri gyventojų informacija.
Regionų administracinis teismas Vilniuje panaikino Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro (LGGRTC) sprendimą nukelti sostinės centre esantį S. Nėries paminklą. Remdamasi byloje esančia išvada, teisėjų kolegija nusprendė, kad „poetė atliko dekoratyvinę, o ne politinę funkciją okupuojant Lietuvą“, taip pat nėra pakankama duomenų konstatuoti, kad poetė veikė okupacinėse valdžios centrinės struktūrose. Teismas pabrėžė, kad vien poetės dalyvavimas to meto sovietinėse institucijose ar okupacinę valdžią palaikanti kūryba savaime neįrodo aktyvaus jos dalyvavimo priimant sprendimus, prisidėjusius prie sovietinės okupacijos įtvirtinimo ar represijų vykdymo. LGGRTC žada skųsti šį sprendimą, centro vadovas Arūnas Bubnys teigia, kad yra pakankamai faktų, jog S. Nėris dalyvavo Lietuvos okupacijos ir aneksijos procese, jų yra, anot istoriko, daugiau negu reikia.
LIETUVOS VERSLO AKTUALIJOS
Viešoje erdvėje kilus pasipiktinimui, kodėl apie duomenų vagystę iš Registrų centro (RC) visuomenė nebuvo informuota iškart, Generalinė prokuratūra teigė, kad apie incidentą pranešti įpareigota buvo ne ji, o pati valstybės įmonė. Teisėsaugos institucija tokį pranešimą išplatino po to, kai Socialdemokratų partija savo „Facebook“ paskyroje paskelbė partijos pirmininko Mindaugo Sinkevičiaus poziciją, kuria jis kritikuoja Generalinę prokuratūrą – anot politiko, būtent ji, o ne premjerė turėjo informuoti gyventojus apie duomenų nutekėjimą. Tiesa, vėliau ketvirtadienį partija šį įrašą ištrynė. Apie pradėtą ikiteisminį tyrimą dėl galimai nutekintų RC nekilnojamojo turto registro duomenų Generalinė prokuratūra paskelbė pradėjusį penktadienį. Įtariama, jog laikotarpiu nuo sausio mėnesio galėjo būti nutekinta daugiau nei 600 tūkst. registro išrašų, žala siekia ne mažiau nei 111 tūkst. eurų.
Po duomenų nutekėjimo Registrų centrui (RC) stiprinant kibernetinio saugumo sistemas, ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas sakė, kad naujasis dviejų žingsnių autentifikavimo įrankis pradės veikti nuo penktadienio. Anot jo, tądien taip pat planuojama paskelbti ir naujo valstybinės įmonės vadovo konkursą. Ministras teigė nesuprantantis, kodėl registrų tvarkytojo sistemose iki šiol nebuvo įdiegta dviejų faktorių autentifikacija, galinti sustiprinti duomenų apsaugą. Kaip teigė E. Grikšas, jo vadovaujama Ekonomikos ir inovacijų ministerija apie nulaužtas Migracijos departamento paskyras sužinojo balandžio pradžioje, tačiau tada buvo pastebėta, kad duomenys paimti tik apie kelis gyventojus. Apie realų, gerokai didesnį mastą jis teigia sužinojęs beveik trijomis savaitėmis vėliau.
Ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) duomenimis, šių metų pirmąjį ketvirtį Lietuvos ryšio operatoriai užblokavo daugiau kaip 13,8 mln. skambučių iš užsienio su suklastotais numeriais – daugiau nei per visus 2025 metus (13,1 mln.). Tarnyba praneša, kad 2026 metų pirmąjį ketvirtį, palyginti su tuo pačiu metu pernai, blokuotų apgaulingų trumpųjų žinučių (SMS) skaičius išaugo beveik 30 proc. iki 2,12 mln. Teigiama, kad operatoriams aktyviai taikant apgaulingų skambučių filtravimą, sukčiai keičia taktiką ir atakuoja Lietuvos gyventojus SMS, taip pat – ir per susirašinėjimo programėles, tokias kaip „Viber“, „WhatsApp“ ir kitas. RRT teigimu, per pastarąsias kelias dienas net kelis kartus išaugo sukčiavimas SMS, kuriose pateikiamos nuorodos į įvairius suklastotus interneto puslapius, taip siekiant iš vartotojų perimti tam tikrų paskyrų ar bankinių prisijungimų duomenis.
UŽSIENIO AKTUALIJOS
Vokietija ir Nyderlandai šįmet steigs NATO valdymo centrą Baltijos šalyse. Bendras Vokietijos ir Nyderlandų valdymo centras, žinomas kaip 1GNC, artimiausiais mėnesiais „imsis valdymo vaidmens NATO rytiniame flange, konkrečiai – Estijos ir Latvijos regione“, pareiškime teigė Vokietijos gynybos ministerija. 1GNC prireikus gali kontroliuoti iki 50 tūkst. karių. Jo užduotys apima karinių pratybų planavimą ir vykdymą, pasirengimą galimiems konfliktams bei vadovavimą pajėgoms, jei prasidėtų karas. Šiuo metu NATO pajėgos Baltijos regione yra pavaldžios vienam štabui, įsikūrusiam Lenkijos mieste Ščecine. Vokietijos gynybos ministerijos teigimu, „papildomos taktinės vadavietės dislokavimas regione stiprina NATO sanglaudą ir padeda atgrasyti Rusiją“.
Latvijos Seimas patvirtino naująją šalies vyriausybę. Jai vadovaus ministras pirmininkas Andris Kulbergas. Naująją vyriausybę sudaro „Jungtinis sąrašas“, „Nacionalinis aljansas“, „Naujoji vienybė“ ir „Žaliųjų ir ūkininkų sąjunga“. Prezidentas Edgaras Rinkevičius naują vyriausybę suformuoti A. Kulbergui pavedė po to, kai atsistatydino buvusi ministrė pirmininkė Evika Silinia. Politinė krizė šalyje kilo, kai, E. Silinios spaudžiamas, atsistatydino gynybos ministras Andris Sprudas, kuriam iš posto trauktis teko netoli Rusijos sienos sudužus dviem paklydusiems ukrainiečių dronams.
Ukraina pirks 20 švediškų naikintuvų „Gripen“. Naujo tipo naikintuvams „Jas 39 Gripen E/F“ Rusijos užpulta šalis ketina panaudoti 2,5 mlrd. eurų iš ES paskolos, pranešė Švedijos vyriausybė. Priduriama, kad Ukrainai įvykdžius šį pirkimą, Švedija ketina kaip dvišalę pagalbą papildomai suteikti 16 senesnio modelio naikintuvų „Gripen C/D“, kurie galės būti pristatyti nuo kitų metų. Tuo metu naikintuvai „Jas 39 Gripen E/F“, turintys galingesnius variklius, didesnį skrydžio nuotolį, pažangesnį radarą ir modernesnę elektroniką, turėtų būti paruošti nuo 2030 m. Praėjusį rudenį Švedija ir Ukraina pasirašė ketinimų protokolą, kuris atveria kelią Ukrainai įsigyti iki 150 švediškų naikintuvų, o ketvirtadienį patvirtintas susitarimas – pirmasis žingsnis tai įgyvendinant.
JAV kariuomenė smogė į netoli Hormuzo sąsiaurio esančią Irano poziciją, iš kurios buvo valdomi dronai, pranešė JAV pareigūnas. Irano žiniasklaida anksčiau pranešė apie sprogimus pietų Irane. Pasak Irano naujienų agentūros „Fars“, ketvirtadienio rytą į rytus nuo Bandar Abaso buvo girdėti trys sprogimai, aktyvuota oro gynyba. Vėliau ketvirtadienį Kuveito kariuomenė pranešė, kad jos oro gynyba reaguoja į „priešo“ ataką, o JAV centrinė vadavietė šiuos smūgius pavadino „rimtu paliaubų pažeidimu“. Trapios paliaubos JAV ir Izraelio pradėtame kare su Iranu galioja nuo balandžio pradžios.
Europos Sąjunga (ES) internetinės prekybos platformai „Temu“ skyrė 200 mln. eurų baudą. Kinijai priklausanti bendrovė nubausta už tai, kad platformoje buvo leidžiama prekiauti neteisėtais gaminiais, įskaitant pavojingus kūdikių žaislus ir nekokybiškus įkroviklius. Ketvirtadienį skirta bauda yra kol kas tik antroji nuobauda ES Skaitmeninių paslaugų akto (DSA) pagrindu. Pirmoji nubausta platforma buvo Elono Musko „X“, gruodžio mėn. sulaukusi 120 mln. eurų baudos. Pagal DSA nuostatas, populiariausios pasaulyje skaitmeninės platformos, įskaitant socialinių tinklų programas ir internetinės prekybos platformas, privalo atlikti rizikos vertinimą, kad suprastų, kokį pavojų jos kelia ir kaip šiuos pavojus įveikti. Bendrovę „Temu“ ES sukritikavo už jos 2024 m. atliktą rizikos vertinimą, kuris, ES teigimu, neatitinka standartų.