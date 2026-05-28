G. Nausėda apie gyventojų duomenų vagystę iš RC: situaciją bandyta „sušluoti po kilimu“

„Pranešti reikėjo realiu laiku, nes bet kuriuo atveju tai, kad buvo įsilaužta, jau yra žala, o kiekviena diena delsimo informuoti visuomenę apie tai, kad padaryta žala, yra papildoma žala. Jeigu negalėjome išvengti tos pagrindinės žalos, tai tikrai galėjome išvengti papildomos žalos“, – ketvirtadienį Klaipėdoje sakė prezidentas.
„Deja, tai nebuvo padaryta ir aš nežinau, tiesą sakant, kodėl pamėginta tas dulkes sušluoti po kilimu, nes šiuo atveju pasirodė, kad kilimas yra permatomas ir tu nieko tokiu būdu nepaslėpsi – yla iš maišo išlindo vėliau ir ji, deja, tikrai neatrodo gerai“, – kalbėjo jis.
Gitanas NausėdaRegistrų centrasduomenų vagystė
Rodyti daugiau žymių