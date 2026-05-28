G. Nausėda pasveikino naująjį Latvijos premjerą A. Kulbergą

Šalies vadovo sveikinime akcentuojama, jog Lietuva ir Latvija visada buvo, yra ir bus artimos kaimynės ir draugės, abi šalis jungia glaudūs politiniai, ekonominiai, saugumo ir kultūriniai ryšiai, taip pat bendras požiūris į svarbiausius Europos iššūkius.
„Esu tikras, kad ilgalaikė mūsų tautų draugystė bei tarpusavio pasitikėjimas išliks tvariu dvišalių santykių pagrindu, o Jums einant Latvijos Ministro Pirmininko pareigas toliau visapusiškai stiprinsime mūsų šalių ryšius tiek dvišaliu, tiek daugiašaliu lygmenimis“, – teigiama Prezidentūros išplatintame sveikinime.
G. Nausėda pabrėžė vertinantis abiejų valstybių artimą bendradarbiavimą Baltijos ir Šiaurės šalių šeimoje, Europos Sąjungoje (ES) ir NATO.
Anot šalies vadovo, glaudus regioninis bendradarbiavimas padeda spręsti bendrus saugumo iššūkius, saugoti ES ir NATO rytinę sieną, visokeriopai remti Ukrainą Rusijos karo agresijos akivaizdoje, įgyvendinti strateginės infrastruktūros projektus, plėtoti dvišalius ekonominius ir kultūrinius ryšius.
„Esu įsitikinęs, kad, vienijami tų pačių vertybių ir istorinių patirčių, toliau sieksime bendro tikslo – užtikrinti saugumą ir gerovę Baltijos regione ir Europoje. Tvirtai tikiu, kad sėkmingai dirbsime kartu Europos Vadovų Taryboje, siekdami mums svarbių tikslų ir prisidėdami prie saugios, vieningos ir klestinčios Europos kūrimo“, – rašoma sveikinime.
Prezidentas palinkėjo naujajam Latvijos premjerui visokeriopos sėkmės, stiprybės bei ryžto einant šias svarbias pareigas ir dirbant Latvijos žmonių labui.
Kaip skelbė ELTA, Latvijos Seimas ketvirtadienį patvirtino naująją šalies vyriausybę, kuriai vadovaus ministras pirmininkas A. Kulbergas.
Naujasis ministrų kabinetas buvo patvirtintas 66 balsais „už“, „prieš“ balsavo 25 Seimo nariai.
Išrinktą vyriausybę sudaro „Jungtinis sąrašas“, „Nacionalinis aljansas“, „Naujoji vienybė“ ir „Žaliųjų ir ūkininkų sąjunga“.
Prezidentas Edgaras Rinkevičius naują vyriausybę suformuoti A. Kulbergui pavedė po to, kai atsistatydino buvusi ministrė pirmininkė E. Silinia.