Liberalų sąjūdžio savivaldos rinkimų štabui vadovaus E. Rudelienė

Štabo vadovės pavaduotoju paskirtas Liberalų sąjūdžio atsakingasis sekretorius Lukas Kornelijus Vaičiakas.
Liberalų sąjūdžio valdybos sprendimu rinkimų štabui pavesta koordinuoti pasirengimą 2027 metų savivaldybių tarybų ir merų rinkimams, parengti štabo struktūrą, darbo reglamentą bei partijos organų ir skyrių veiklos koordinavimo modelį rinkimų laikotarpiu.
„Liberalų sąjūdis savivaldoje turi stiprių žmonių ir sukauptą patirtį, todėl jau dabar aktyviai rengiamės 2027 metų savivaldybių tarybų ir merų rinkimams. Sieksime sutelkti profesionalias komandas visoje Lietuvoje ir gyventojams pasiūlyti atsakingą, modernią bei į realius rezultatus orientuotą politiką“, – pranešime cituojama E. Rudelienė.
E. Rudelienė yra Liberalų sąjūdžio pirmininkės pirmoji pavaduotoja, Liberalų sąjūdžio frakcijos seniūnės pavaduotoja Seime, parlamento Socialinių reikalų ir darbo komiteto bei Savižudybių ir smurto prevencijos komisijos narė. 2014–2021 metais ji ėjo Trakų rajono merės pareigas.
Savivaldos rinkimai vyks 2027 metų pavasarį.