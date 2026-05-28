Lietuvoje lankosi NATO pajėgų Europoje vado pavaduotojas oro pajėgų maršalas

Vizito metu lankomasi Šiaulių aviacijos bazėje, kur delegacijai pristatoma NATO oro policijos misija Baltijos šalyse, Lietuvos karinių oro pajėgų veikla bei regioninio oro gynybos ir atgrasymo situacija.
Oro pajėgų maršalas seras Johnny Stringer eina NATO pajėgų Europoje vado pavaduotojo pareigas ir yra atsakingas už NATO operacijoms reikalingų pajėgų generavimą bei sąjungininkų karinių pajėgumų koordinavimą Europoje.
Jis taip pat koordinuoja NATO ir Europos Sąjungos karinį bendradarbiavimą bei sąveikumą, užtikrinant bendrą veikimą sprendžiant saugumo iššūkius regione. Pagal „Berlin Plus“ susitarimus DSACEUR taip pat gali eiti Europos Sąjungos vadovaujamų operacijų operacijos vado pareigas.
„Vertinant dabartinę situaciją regione ir pastaruosius oro erdvės incidentus, NATO indėlis į Baltijos šalių saugumą yra itin svarbus. Matome, kad NATO oro policijos misija veikia ir reaguoja operatyviai, tačiau lygiai taip pat svarbu toliau stiprinti bendrą Aljanso oro gynybos architektūrą, integraciją bei gebėjimą veikti kartu“, – sakė Lietuvos kariuomenės vadas generolas Raimundas Vaikšnoras.
Susitikimuose aptariama NATO rytinio flango saugumo situacija, Aljanso gynybos planų įgyvendinimas, oro gynybos stiprinimas, regioninis karinis bendradarbiavimas bei NATO pajėgų pasirengimas reaguoti į saugumo iššūkius regione. Vizito metu akcentuojama NATO oro policijos misijos svarba Baltijos šalių saugumui ir sąjungininkų buvimo regione reikšmė.
NATO (Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacija)Lietuvos kariuomenėRaimundas Vaikšnoras
