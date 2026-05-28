LOGIN konferencijoje penktadienį – žurnalistų „slamas“: istorijos, kurių kitur neišgirsi

2026 m. gegužės 28 d. 16:19
Inovacijų ir progreso konferencijoje LOGIN šį penktadienį vyks viena laukiamiausių renginio tradicijų tapęs žurnalistų „slamas“. Skirtingų redakcijų atstovai dalinsis įsimintiniausiomis savo profesinėmis istorijomis, kurių klausantis ne vienam žiūrovui tenka šluostytis juoko ašaras. Po kiekvieno žurnalisto pasakojimo vyks diskusija ir bus išrinktas geriausias šių metų „slameris“.
Žurnalistų slamas vyks salėje „Powered by Kėdainiai Lietuvos kultūros sostinė“, pirmasis pasirodymas lauks nuo 13 val. Žurnalistų „slame“ šiemet dalyvaus „Delfi“ žurnalistas Nerijus Povilaitis, „Lrytas.lt“ atstovaus Augustė Lyberytė, ELTA – Martyna Pikelytė, LRT – Edvardas Kubilius, BNS – Saulius Jakučionis, „TV3“ – Lukas Aluzas, „Siena“ – Šarūnas Černiauskas.
Jų pasirodymus vertins komisijos nariai – tinklaraštininkas Skirmantas Malinauskas, Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto (VU KFU) dekanė Gintarė Matkevičienė, bendrovės „Mediaskopas“ duomenų strategė ir konsultantė Vilūnė Kairienė, „Tele2“ komunikacijos vadovė Asta Buitkutė
Nuo 14.10 val. prasidės visų „slemo“ dalyvių panelinė diskusija, kurią moderuos ELTA vyr. redaktorė Gailė Jaruševičiūtė-Mockuvienė. Po jos bus paskelbtas šių metų žurnalistų „slemo“ nugalėtojas.
„Tie, kurie nors kartą yra dalyvavę žurnalistų „slame“, visada nori ateiti dar kartą – šis formatas yra labai pasiteisinęs ir pamėgtas auditorijos. Be to, šiemet turėsime ir naujieną – „Repsense“ vadovas Mykolas Katkus papasakos apie kartu su ELTA atliktą tyrimą, kuriame aiškinomės, koks Lietuvos kūrėjas įdėjo didžiausią indėlį į demokratijos vystymąsi. Būtinai ateikite ir sužinokite pirmieji!“, – sakė G. Jaruševičiūtė-Mockuvienė.
