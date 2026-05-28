„Ir mums ta žinia kaip iš giedro dangaus. Galutinių žinių neturiu, su artimaisiais nebendravau – tiek, kiek tarp kolegų kalbėjome, sako, kad širdis, o kaip ten yra iš tikrųjų – nenorėčiau komentuoti to, ko nežinau“, – sunkiai rinkdama žodžius portalui Lrytas sakė liberalė Edita Rudelienė.
„Tiesiog labai liūdna ir labai netikėta. Jauniausias kolega, ir tikrai labai liūdna“, – pridūrė Seimo narė.
Pasak E. Rudelienės, sveikatos problemomis J. Šuklinas iki šiol nesiskųsdavo.
„Tokiame šoke esame dabar“, – teigė politikė.
Užuojautą dėl Seimo nario, buvusio kanojininko, olimpiečio mirties pareiškė ir premjerė Inga Ruginienė.
„Lietuva neteko iškilaus žmogaus, žavėjusio savo veiklumu ir pasiryžimu siekti savo tikslų – tiek sporte, tiek politikoje. Šiuo sunkiu metu nuoširdžiai linkiu stiprybės Jevgenijaus Šuklino artimiesiems ir bendražygiams“, – sakoma Vyriausybės vadovės užuojautoje.
Liberalų sąjūdžio atstovai feisbuke rašė, jog J. Šuklinas „nuoširdžiai dirbo visuomenės labui, telkė bendruomenę ir tikėjo prasmingais pokyčiais“.
„Skaudi žinia Liberalų sąjūdžio bendruomenei – netekome Jevgenijaus Šuklino. Sunku suvokti ir patikėti, kad nebėra tokio šviesaus, aktyvaus, energijos ir idėjų kupino žmogaus.
Jevgenijus buvo jauniausias Liberalų sąjūdžio frakcijos Seime narys, į politiką atėjęs po ryškios sportininko karjeros. Jevgenijų prisiminsime kaip žmogų, kuris nuoširdžiai veikė savo kraštui, Visagino bendruomenei, sportui, švietimui ir žmonėms aplink save. Jis nuoširdžiai dirbo visuomenės labui, telkė bendruomenę ir tikėjo prasmingais pokyčiais.
Tokį Jevgenijų ir saugosime atmintyje – veiklų, stiprų, nuoširdų, šviesų. Nuoširdžiai užjaučiame Jevgenijaus artimuosius, bičiulius, bendražygius, Visagino bendruomenę ir visus, kuriems ši netektis šiandien yra nepakeliamai sunki.
Ilsėkis ramybėje, Jevgenijau. Prašome gerbti artimųjų privatumą šiuo jautriu ir skausmingu metu“, – rašė Liberalų sąjūdis.
Pasak liberalų lyderės Viktorijos Čmilytės-Nielsen, J. Šuklino atminimas išliks itin šviesus, o jo netektis yra skaudus smūgis visai politinei bendruomenei.
„Labai netikėta ir sukrečianti žinia, net sunku kalbėti. Labai gaila. Netekome labai šviesaus, išmintingo žmogaus. Užuojauta visai šeimai ir artimiesiems“, – Eltai ketvirtadienio vakarą teigė Liberalų sąjūdžio lyderė.
J. Šuklino mirtis sukrėtė visą Seimą – užuojautomis dalijasi ir kitų frakcijų atstovai.
„Negaliu suvokti šios žinios... Nuoširdi užuojauta artimiesiems ir kolegoms...“ – rašė valstietė Ligita Girskienė.
Vienas pirmųjų skaudžią žinią pranešė ir socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius.
„Skaudi žinia – netekome Seimo nario, sportininko Jevgenijaus Šuklino. Nuoširdžiai užjaučiu jo šeimą, artimuosius, draugus, bendražygius ir visus, kurie jį pažinojo. Šią sunkią valandą linkiu stiprybės ir ramybės. Tegul ilsisi ramybėje“, – rašė M. Sinkevičius.
Švietimo, mokslo ir sporto ministrė, socialdemokratė Raminta Popovienė prisiminė, kad, atrodo, dar ką tik su J. Šuklinu kalbėjosi Seime.
„Tokios akimirkos sustabdo ir priverčia iš naujo įvertinti, koks trapus ir laikinas yra žmogaus buvimas šalia. Regis, dar ką tik sveikinomės Seimo salėje, todėl sunku patikėti, kad Jevgenijaus Šuklino nebėra. Dažnai pabendraudavome, apsikeisdavome nuomonėmis sporto politikos klausimais. Prisiminsiu kaip šiltą ir malonų žmogų, kraštietį, kolegą.
Nuoširdžiai užjaučiu šeimą, artimuosius, bičiulius, kolegas ir sporto bendruomenę. Ilsėkis ramybėje, Jevgenijau“, – rašė R. Popovienė.
Netikėta žinia sukrėtė ir konservatorių lyderį Lauryną Kasčiūną.
„Visada Jevgenijų prisiminsiu kaip mūsų olimpietį – sidabro medalio laimėtoją – žmogų, daug padariusį dėl Lietuvos sporto, garsinusį Lietuvą. Jevgenijus visada buvo draugiškas, gerbiantis aplinkinius, puikus kolega. Didžiausia užuojauta ir stiprybės artimiesiems šiuo skaudžiausiu momentu. Užuojauta Liberalų sąjūdžio bendruomenei“, – rašė L. Kasčiūnas.
Seimo pirmininkas Juozas Olekas pareiškė užuojautą dėl Seimo nario, buvusio kanojininko, olimpiečio Jevgenijaus Šuklino mirties. Pasak socialdemokrato, nors politikoje ne visada sutapdavo jų požiūriai, visada išlikdavo pagarbus bendravimas.
„Sunku patikėti ir priimti tokią netektį. Išėjo jaunas, stiprus, gyvenimą mylėjęs žmogus. Žmogus, patyręs pergalių ir iššūkių, tačiau išlikęs atviras, nuoširdus ir žmogiškas. Nors politikoje ne visada sutapdavo mūsų požiūriai, visada išlikdavo pagarbus bendravimas ir žmogiškas ryšys“, – socialiniame tinkle „Facebook“ rašė Seimo vadovas.
„Tai žinia, kuri užgriuvo lyg perkūnas iš giedro dangaus. Reiškiu nuoširdžią užuojautą Jevgenijaus Šuklino artimiesiems, bičiuliams, sporto bendruomenei, kolegoms Seime ir visiems, kuriems ši netektis skaudi“, – pabrėžė jis.
Prezidentas Gitanas Nausėda pareiškė nuoširdžią užuojautą dėl Seimo nario, olimpiečio Jevgenijaus Šuklino mirties.
„Netekome šaunaus, gyvenimą mylėjusio ir optimizmu kitus užkrėsdavusio žmogaus. Jevgenijus Šuklinas buvo stipri asmenybė – sporte, politikoje ir bendruomenėje. Jo energija, atvirumas ir tikėjimas žmonėmis daugeliui išliks šviesiu prisiminimu“, – rašoma šalies vadovo užuojautoje.
„Nuoširdžiai užjaučiu Jevgenijaus Šuklino šeimą, artimuosius, bičiulius ir visus, kuriems teko jį pažinti“, – sakė šalies vadovas.
Visagino meras Erlandas Galaguzas pareiškė užuojautą dėl Seimo nario, olimpiečio Jevgenijaus Šuklino mirties. Jis teigė, kad ši žinia – itin smarkus sukrėtimas.
„Šokas. Liūdesys. Negalėjimas patikėti. Visus mus sukrėtė skaudi žinia – nuoširdžiai užjaučiu Jevgenijaus Šuklino žmoną, mamą ir visus artimuosius. Visada artimieji išeina per anksti, o kai išėjusiam dar vos sukako 40 – tai ypatingai sunku. Tepadeda jums Dievas išgyventi šį sunkų laikotarpį. Mes būsime šalia“, – socialiniame tinkle „Facebook“ rašė E. Galaguzas.
Lrytas žiniomis, J. Šuklinas sukniubo savo sodyboje, Zarasų rajone.
J. Šuklinas į Seimą pateko 2024 m. su Liberalų sąjūdžio partija. Jis taip pat priklausė šios partijos frakcijai. Politikas taip pat yra dirbęs Visagino savivaldybės taryboje, laikinai dirbo šio miesto meru.
Dar ketvirtadienio rytą politikas ir sportininkas dalijosi įspūdžiais iš susitikimo su moksleiviais, skyrė jiems itin jautrius žodžius.
„Profesinės dienos proga turėjau galimybę susitikti su Visagino Draugystės progimnazija aštuntokais. Kalbėjomės apie profesijos pasirinkimą, karjeros kelią, atsakomybę priimant sprendimus bei tai, kaip svarbu nebijoti ieškoti savo pašaukimo.
Visada malonu sugrįžti į mokyklą, kurioje gali pasidalinti savo patirtimi, išgirsti jaunų žmonių mintis ir kartu praleisti prasmingą laiką. Džiaugiuosi turėjęs progą pravesti keletą pamokų ir pabendrauti su aktyviais mokiniais.
Linkiu jaunajai kartai drąsiai svajoti, kelti sau tikslus ir atkakliai jų siekti“, – rašė J. Šuklinas.
Politikas ir buvęs kanojininkas gimė 1985 m. Glazove, Rusijoje.