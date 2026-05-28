Sukrečianti žinia: mirė Seimo narys, kanojininkas, 40-metis J. Šuklinas

Tai portalui Lrytas patvirtino Liberalų sąjūdžio atsakingasis sekretorius Lukas Kornelijus Vaičiakas.
J. Šuklinas – Lietuvos kanojininkas, daugkartinis pasaulio ir Europos čempionatų laimėtojas ir prizininkas.
Skaudžią žinią feisbuke pranešė ir socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius.
„Skaudi žinia – netekome Seimo nario, sportininko Jevgenijaus Šuklino. Nuoširdžiai užjaučiu jo šeimą, artimuosius, draugus, bendražygius ir visus, kurie jį pažinojo. Šią sunkią valandą linkiu stiprybės ir ramybės. Tegul ilsisi ramybėje“, – rašė M. Sinkevičius.
Lrytas žiniomis, J. Šuklinas rastas sukniubęs savo sodyboje Zarasų rajone, prie avilių. Neseniai žiniasklaidoje rašyta, kad kelionėje J. Šuklinas pasigavo virusą, jam buvo atlikta operacija.
Dar ketvirtadienio rytą politikas ir sportininkas dalijosi įspūdžiais iš susitikimo su moksleiviais.
„Visada malonu sugrįžti į mokyklą, kurioje gali pasidalinti savo patirtimi, išgirsti jaunų žmonių mintis ir kartu praleisti prasmingą laiką. Džiaugiuosi turėjęs progą pravesti keletą pamokų ir pabendrauti su aktyviais mokiniais. Linkiu jaunajai kartai drąsiai svajoti, kelti sau tikslus ir atkakliai jų siekti“, – rašė J. Šuklinas.
Užuojautą dėl Seimo nario, buvusio kanojininko, olimpiečio mirties pareiškė ir premjerė Inga Ruginienė.
„Lietuva neteko iškilaus žmogaus, žavėjusio savo veiklumu ir pasiryžimu siekti savo tikslų – tiek sporte, tiek politikoje. Šiuo sunkiu metu nuoširdžiai linkiu stiprybės Jevgenijaus Šuklino artimiesiems ir bendražygiams“, – sakoma Vyriausybės vadovės užuojautoje.
Liberalų sąjūdžio atstovai feisbuke rašė, jog J. Šuklinas „nuoširdžiai dirbo visuomenės labui, telkė bendruomenę ir tikėjo prasmingais pokyčiais“.
„Skaudi žinia Liberalų sąjūdžio bendruomenei – netekome Jevgenijaus Šuklino. Sunku suvokti ir patikėti, kad nebėra tokio šviesaus, aktyvaus, energijos ir idėjų kupino žmogaus.
Jevgenijus buvo jauniausias Liberalų sąjūdžio frakcijos Seime narys, į politiką atėjęs po ryškios sportininko karjeros. Jevgenijų prisiminsime kaip žmogų, kuris nuoširdžiai veikė savo kraštui, Visagino bendruomenei, sportui, švietimui ir žmonėms aplink save. Jis nuoširdžiai dirbo visuomenės labui, telkė bendruomenę ir tikėjo prasmingais pokyčiais. Tokį Jevgenijų ir saugosime atmintyje – veiklų, stiprų, nuoširdų, šviesų.
Nuoširdžiai užjaučiame Jevgenijaus artimuosius, bičiulius, bendražygius, Visagino bendruomenę ir visus, kuriems ši netektis šiandien yra nepakeliamai sunki. Ilsėkis ramybėje, Jevgenijau. Prašome gerbti artimųjų privatumą šiuo jautriu ir skausmingu metu“, – rašė Liberalų sąjūdis.
J. Šuklinas į Seimą pateko 2024 m. su Liberalų sąjūdžio partija. Jis taip pat priklausė šios partijos frakcijai. Politikas taip pat yra dirbęs Visagino savivaldybės taryboje, laikinai dirbo šio miesto meru.