Teismas atleido nuo atsakomybės „čekučių“ byloje figūravusią Joniškio rajono politikę

2026 m. gegužės 28 d. 11:16
Šiaulių apylinkės teismas „čekučių“ byloje atleido Joniškio rajono savivaldybės tarybos narę Vidutę Petraitienę nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą, ketvirtadienį pranešė prokuratūra.
Joniškio rajono politikė taip pat turės sumokėti 1000 įmoką į nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą. Be to, ji taip pat trejus metus negalės būti renkama ar skiriama į pareigas valstybės ar savivaldybių institucijose ir įstaigose, įmonėse ar nevalstybinėse organizacijose.
Tyrimo duomenimis, 2019–2023 m. kadencijos laikotarpiu Joniškio rajono savivaldybės tarybos narė V. Petraitienė suklastojo dokumentus, susijusius su tarybos nario veiklai skirtų išlaidų kompensavimu, pateikė tikrovės neatitinkančius duomenis apie neva patirtas kuro išlaidas bei taip neteisėtai įgijo savivaldybės lėšų.
Ikiteisminio tyrimo metu jai buvo pareikšti įtarimai dėl dokumentų suklastojimo ir disponavimo jais, sukčiavimo bei piktnaudžiavimo.
Bylos duomenimis, dėl neteisėtai kompensuotų išlaidų Joniškio rajono savivaldybės administracijai buvo padaryta 5 419 eurų turtinė žala, taip pat konstatuota didelė neturtinė žala, siejama su sumažėjusiu visuomenės pasitikėjimu savivaldybės institucija.
Prokuroro sprendimas kreiptis į teismą dėl atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą priimtas įvertinus tai, kad įtariamoji pripažino savo kaltę, gailėjosi, atlygino padarytą turtinę žalą, anksčiau nebuvo teista. Be to, byloje nustatytos aplinkybės leido pagrįstai manyti, kad ji laikysis įstatymų ir nedarys naujų nusikalstamų veikų.
Nutartis per 7 dienas nuo jos gavimo dienos gali būti skundžiama Šiaulių apygardos teismui.
