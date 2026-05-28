Žiniasklaida: leidimą kratai pas K. Starkevičių prokurorai buvo gavę lapkritį, bet jos nedarė

Portalo šaltinių duomenimis, krata pas K. Starkevičių buvo sankcionuota Vilniaus apylinkės teismo nutartimi, kuri buvo priimta praėjusiųjų metų lapkričio 4 dieną. Šios informacijos Generalinės prokuratūros atstovė Rita Stundienė portalui nei paneigė, nei patvirtino. Informacijos nekomentavo ir Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) atstovė spaudai Renata Keblienė.
Komentuoti atsisakė ir kratą pas K. Starkevičių sankcionavęs Vilniaus miesto apylinkės teismas.
Tiriant plataus masto korupcijos Valstybinėje augalininkystės tarnyboje (VAT) bylą pernai gruodį pareigūnai surengė didelio masto operaciją, kurios metu buvo atlikta daugiau kaip 100 kratų. Šių metų vasarį STT pareigūnai atliko kratas buvusio demokratų lyderio Sauliaus Skvernelio ir K. Starkevičiaus Seimo kabinetuose bei jų gyvenamosiose vietose.
„Delfi“ gauta informacija leidžia manyti, kad K. Starkevičiaus namus ir darbo vietą pareigūnai galėjo planuoti krėsti tuo pat metu, kai darė kratas pas VAT vadovus, tarnybos darbuotojus, verslininkus ir kitus byloje minimus asmenis, bet to nepadarė.
ELTA skelbė, kad balandį generalinė prokurorė Nida Grunskienė informavo, kad K. Starkevičiui pareikšti įtarimai dėl kyšininkavimo.
Naujienų portalas „15min“ anksčiau rašė, kad VAT korupcijos byloje įtariamas buvęs parlamentaras prisipažino ėmęs kyšį.
Remdamasis šaltiniais, portalas skelbė, kad buvusiam žemės ūkio ministrui iki 20 tūkst. eurų grynaisiais pinigais pernai spalį perdavė su buvusiu VAT vadovu Jurijumi Kornijenko siejamas verslininkas Danielis Krinickis.
Vokas su pinigais galimai buvo paliktas Seimo bendrabutyje. „15min“ šaltinių teigimu, pinigus politikas tyrėjams atnešė pats.
ELTA primena, kad pernai gruodį, tiriant itin stambią korupciją VAT, pareigūnai iš viso buvo sulaikę 13 asmenų. Vėliau įtariamųjų skaičius padidėjo iki 15 asmenų.
Anot teisėsaugos, tyrimo metu surinktais duomenimis, iš augalus ir augalinius produktus gabenančių įmonių atstovų sistemingai buvo reikalaujami ir gaunami didelės vertės kyšiai už krovinių gabentojams VAT išduodamus fitosanitarinius sertifikatus.
Jau tada kaip įtariamieji buvo įvardyti nuo pareigų nušalintas VAT direktorius J. Kornijenko, jo pavaduotojas Mantas Butas, patarėja Agnė Silickienė, Alytaus regioninio skyriaus vedėjas Giedrius Urbelionis ir Kauno regioninio skyriaus laikinoji vedėja Dalia Šubonienė.
Per daugiau nei 100 kratų paimta daugiau nei 1,3 mln. eurų grynųjų pinigų, 8 kilogramai aukso, kurio vertė apie 1 mln. eurų, taip pat buvo rasta 11 tūkst. pakelių cigarečių, 14 tūkst. litrų alkoholio, kokaino ir sprogmenų.
K. Starkevičius atsisakė Seimo nario mandato, pranešė stabdantis narystę TS-LKD partijoje.
Politikas buvo ilgametis Seimo narys, jis parlamente dirbo nuo 2004 m.
Teisininko išsilavinimą turintis buvęs Seimo narys yra dirbęs Kauno miesto savivaldybės taryboje, buvo mero pirmuoju pavaduotoju, Kauno apskrities viršininku, viešoje biografijoje K. Starkevičius taip pat skelbė, kad buvo Sąjūdžio dalyviu.
