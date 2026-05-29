A. Paulauskas: policija papildomai prašys iš biudžeto skirti 168 mln. eurų

„Artimiausiu metu, čia yra dienų klausimas, Policijos departamentas kreipsis raštu į Vidaus reikalų ministeriją, kaip į asignavimų valdytoją, su realiu poreikiu kitų metų biudžetui. (...) Mūsų šiuo metu įvardijama suma yra papildomi 168 milijonai eurų“, – LRT radijui penktadienį sakė A. Paulauskas.
Anot jo, įvertintus kitose Europos Sąjungos (ES) šalyse policijai nuo bendrojo vidaus produkto (BVP) skiriamą finansavimą matyti, kad Lietuvoje ši institucija finansuojama prasčiausiai Bendrijoje.
„Tai yra oficiali ES statistika – Lietuvos policija yra prasčiausiai finansuojama policija visoje ES, jeigu lygintume su BVP“, – aiškino policijos vadovas.
A. Paulausko teigimu, atsižvelgiant ir į geopolitinę situaciją, Lietuvos policija susiduria su tokiomis grėsmėmis, su kuriomis kitų ES valstybių pareigūnai nesusiduria. Pavyzdžiui, hibridinės grėsmės, neteisėta migracija ir pan.
Policijos generalinis komisaras patvirtino, kad viena priežasčių papildomam policijos finansavimo poreikiui yra Nacionalinis sukčiavimo tyrimų centro kūrimas.
„Puikiai suprantame, kad profesionalūs pareigūnai kainuoja brangiai. Įranga, kurią reikia suteikti šiems pareigūnams, irgi kainuoja labai brangiai. Šiandien, dabartiniame kontekste, mes tikrai susiduriame su didelėmis finansinėmis problemomis ir dažnai apsiribojame tiesiog tik skylių užlopymu, tačiau vystymuisi neberandame lėšų“, – aiškino A. Paulauskas.
ELTA primena, kad apie Nacionalinio sukčiavmo tyrimų centro kūrimą šią savaitę pranešė prezidento Gitano Nausėdos patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Andrius Varnelis pranešė.
Kaip anksčiau kalbėjo policijos generalinis komisaras A. Paulauskas, tokio naujo padalinio sukūrimas leistų efektyviau kovoti su vis augančiais sukčiavimo mastais.
Tiesa, statistika rodo, kad Lietuvoje pavyko stabilizuoti sukčiavimų elektroninėje erdvėje situaciją – pernai tokių nusikaltimų fiksuota 7 proc. mažiau negu 2024 m.
