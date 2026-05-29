Lietuvos dienaAktualijos

A. Paulauskas: policija papildomai prašys iš biudžeto skirti 168 mln. eurų

2026 m. gegužės 29 d. 08:48
Papildyta
Policijos generalinis komisaras Arūnas Paulauskas teigia, kad policija prašys iš valstybės biudžeto pareigūnams papildomai skirti 168 mln. eurų.
Daugiau nuotraukų (1)
„Artimiausiu metu, čia yra dienų klausimas, Policijos departamentas kreipsis raštu į Vidaus reikalų ministeriją, kaip į asignavimų valdytoją, su realiu poreikiu kitų metų biudžetui. (...) Mūsų šiuo metu įvardijama suma yra papildomi 168 milijonai eurų“, – LRT radijui penktadienį sakė A. Paulauskas.
Anot jo, įvertintus kitose Europos Sąjungos (ES) šalyse policijai nuo bendrojo vidaus produkto (BVP) skiriamą finansavimą matyti, kad Lietuvoje ši institucija finansuojama prasčiausiai Bendrijoje.
„Tai yra oficiali ES statistika – Lietuvos policija yra prasčiausiai finansuojama policija visoje ES, jeigu lygintume su BVP“, – aiškino policijos vadovas.
Susiję straipsniai
„Jie bus priešai“: po didžiulės pareigūnų operacijos – griežtas generalinio komisaro verdiktas

„Jie bus priešai“: po didžiulės pareigūnų operacijos – griežtas generalinio komisaro verdiktas

„Buvo du keliai“: generalinis komisaras A. Paulauskas po kratų Šalčininkuose nurodė tikslą

„Buvo du keliai“: generalinis komisaras A. Paulauskas po kratų Šalčininkuose nurodė tikslą

Po klausimo apie „3AKOH“ numerius – esminė Generalinio komisaro reakcija: įvardijo, kam turi rimtų klausimų

Po klausimo apie „3AKOH“ numerius – esminė Generalinio komisaro reakcija: įvardijo, kam turi rimtų klausimų

A. Paulausko teigimu, atsižvelgiant ir į geopolitinę situaciją, Lietuvos policija susiduria su tokiomis grėsmėmis, su kuriomis kitų ES valstybių pareigūnai nesusiduria. Pavyzdžiui, hibridinės grėsmės, neteisėta migracija ir pan.
Policijos generalinis komisaras patvirtino, kad viena priežasčių papildomam policijos finansavimo poreikiui yra Nacionalinis sukčiavimo tyrimų centro kūrimas.
„Puikiai suprantame, kad profesionalūs pareigūnai kainuoja brangiai. Įranga, kurią reikia suteikti šiems pareigūnams, irgi kainuoja labai brangiai. Šiandien, dabartiniame kontekste, mes tikrai susiduriame su didelėmis finansinėmis problemomis ir dažnai apsiribojame tiesiog tik skylių užlopymu, tačiau vystymuisi neberandame lėšų“, – aiškino A. Paulauskas.
ELTA primena, kad apie Nacionalinio sukčiavmo tyrimų centro kūrimą šią savaitę pranešė prezidento Gitano Nausėdos patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Andrius Varnelis pranešė.
Kaip anksčiau kalbėjo policijos generalinis komisaras A. Paulauskas, tokio naujo padalinio sukūrimas leistų efektyviau kovoti su vis augančiais sukčiavimo mastais.
Tiesa, statistika rodo, kad Lietuvoje pavyko stabilizuoti sukčiavimų elektroninėje erdvėje situaciją – pernai tokių nusikaltimų fiksuota 7 proc. mažiau negu 2024 m.
Lietuvos policijageneralinis policijos komisarasArūnas Paulauskas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.