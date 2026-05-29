Dėl 40-mečio Seimo nario J. Šuklino mirties – policijos tyrimas

15min.lt duomenimis, teisėsauga aiškinasi J. Šuklino mirties aplinkybes. Daugiau detalių apie pradėtą tyrimą kol kas neskelbiama.
Anot naujienų portalo „Lrytas“, J. Šuklinas rastas sukniubęs savo sodyboje Zarasų rajone, netoli avilių. Pastaruoju metu žiniasklaidoje taip pat buvo pasirodę pranešimų, kad kelionės metu politikas buvo užsikrėtęs virusu, jam atlikta operacija.
Skaudžią žinią socialiniame tinkle „Facebook“ patvirtino ir Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius.
„Skaudi žinia – netekome Seimo nario, sportininko Jevgenijaus Šuklino. Nuoširdžiai užjaučiu jo šeimą, artimuosius, draugus, bendražygius ir visus, kurie jį pažinojo. Šią sunkią valandą linkiu stiprybės ir ramybės. Tegul ilsisi ramybėje“, – rašė M. Sinkevičius.
Užuojautą dėl netekties taip pat pareiškė prezidentas Gitanas Nausėda, Seimo pirmininkas Juozas Olekas, premjerė Inga Ruginienė, Liberalų sąjūdžio lyderė Viktorija Čmilytė-Nielsen, Visagino meras Erlandas Galaguzas bei kiti politikai.
J. Šuklinas į Seimą buvo išrinktas 2024 metais su Liberalų sąjūdžiu. Prieš tai jis dirbo Visagino savivaldybės taryboje ir buvo laikinai ėjęs mero pareigas.
Plačiajai visuomenei jis pirmiausia buvo žinomas kaip sportininkas – kanojininkas, 2012 metų Londono olimpinių žaidynių dalyvis, pasaulio ir Europos čempionatų prizininkas. Vėliau jis pasuko į verslą ir politiką.
J. Šuklinas gimė 1985 metais Glazove, Rusijoje.
