E. Vaitkui pareikšti įtarimai dėl valstybės simbolių išniekinimo

Dokumente, su kuriuo susipažino ELTA, nurodoma, kad įtarimai E. Vaitkui pareikšti penktadienį.
Šiame rašte teigiama, kad E. Vaitkus praėjusių metų gruodžio 30 d. socialiniame tinkle „Facebook“ publikavo paveikslėlį, kuriame buvo vaizduojama modifikuota Lietuvos herbo – Vyčio – kompozicija. Šioje kompozicijoje, kaip nurodoma teisėsaugos dokumente, integruoti simboliai, primenantys nacistinės Vokietijos simboliką.
Dokumente rašoma, jog E. Vaitkus savo veiksmais pasityčiojo iš Lietuvos valstybės simbolio – Lietuvos herbo – pasikėsindamas į valstybės autoritetą.
Susiję straipsniai
E. Vaitkus minėtą dieną „Facebook“ publikavo Lietuvos herbo – Vyčio – paveikslėlį, kuriame galima pamatyti, kad ant raitelio skydo yra vaizduojama svastika.
„Ar 2026 metais Lietuvos „geroji“ socdemų-Žemaitaičio valdžia skelbs SANKCIJAS Amerikai už prokremlišką politiką? Ar jas skelbtų „blogoji“ ankstesnė Šimonytės-liberalų vyriausybė?“, – prie minėto paveikslėlio „Facebook“ rašė E. Vaitkus.
Pats E. Vaitkus pranešė teisėsaugai pareiškęs, jog nesuprato, kuo yra įtariamas. Buvusio kandidato į prezidentus manymu, su juo siekiama politiškai susidoroti.
„Policijoje pareiškiau, kad nesuprantu kokiu pagrindu esu kaltinamas, nes „Facebook“ publikuota buvo tai, kas Lietuvos teisėsaugos (policijos ir prokuratūros) buvo raštu pripažinta LEISTINA, todėl laikau tai POLITINIU SUSIDOROJIMU.
Kiek tai susiję su mano skundais dėl Neteisėto Ukrainos vėliavų iškėlimo prie Kauno policijos komendantūros pastatų – nežinau. Kiek tai susiję su mano skundu VRM ministrui dėl Neteisėtos Lietuvos policijos Generalinio komisaro ir Kauno apskrities VPK viršininko veikos viršijant savo įgaliojimus – nežinau. TAČIAU žinau, kad pasakyti GANA galime tik visi kartu“, – „Facebook“ rašo E. Vaitkus.
Baudžiamajame kodekse numatyta, kad tas, kas viešai nuplėšė, sudraskė, sulaužė, sunaikino, subjaurojo ar kitaip išniekino Lietuvos valstybės vėliavą ar herbą arba viešai pasityčiojo iš Lietuvos valstybės himno, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
Prezidentas atėmė apdovanojimą
Praėjusių metų gegužę prezidentas Gitanas Nausėda prokremliškais pareiškimais garsėjantį E. Vaitkų išbraukė iš Gedimino ordino kavalierių sąrašo. Priimti tokį sprendimą šalies vadovui rekomendavo Valstybės apdovanojimų taryba.
Klausimas dėl E. Vaitkaus turimo Gedimino ordino kilo po to, kai Baltarusijos sostinėje surengtoje spaudos konferencijoje politikas pareiškė, kad Lietuva neturi teisėtai išrinkto prezidento. Tokias buvusio kandidato į prezidentus kalbas Lietuvos politikai pavadino antivalstybinėmis.
Dėl šio sprendimo E. Vaitkus kreipėsi į teismus.
E. Vaitkus 2024 m. vykusiuose prezidento rinkimuose užėmė penktąją vietą ir sulaukė 7,31 proc. rinkėjų palaikymo.