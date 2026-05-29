ELTA glaustai: toliau aiškinamasi, kas ir kada gyventojus turėjo informuoti apie Registrų centro duomenų vagystę

Policija taip pat pranešė apie sulaikytus kontrabandininkus ir neteisėtai iš Baltarusijos atgabentų cigarečių krovinį, o energetikos ministras informavo apie Liepkalnyje vystomo 3,5 mlrd. eurų vertės „Teltonika“ gamyklų projekto eigą.
LIETUVOS POLITIKOS AKTUALIJOS
Indrė Gasperė sako, kad prie Registrų centro (RC) informacinių sistemų jungtasi imituojant Migracijos departamento darbuotojų veiksmus. Anot šios įstaigos vadovės, prie RC buvo prisijungta naudojant realių departamento darbuotojų elektroninio pašto adresus, slaptažodžius. Savo ruožtu vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius teigė, kad buvo pasisavinti dviejų Migracijos departamento darbuotojų duomenys. Informatikos ir ryšių departamento Saugumo operacijų centras taip pat baigė vidinį kibernetinio RC duomenų vagystės incidento tyrimą.
Įvardijo, kas atskleidė vagystę iš RC: pirštu beda į I. Ruginienę ir du ministrus
Anot Vidaus reikalų ministerijos (VRM), atsižvelgus į šio tyrimo išvadas, ministro Vladislavo Kondratovičiaus įsakymu sudaryta Tinklų ir informacinių sistemų veiklos tęstinumo užtikrinimo grupė, kuri turės įvertinti galimas rizikas ateityje ir pateikti ministrui rekomendacijas dėl būtinų veiksmų kibernetinio saugumo srityje.
Policijai kontrabandos oro balionais byloje sulaikius tris pasieniečius, Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) vadas Rustamas Liubajevas sako, kad dar didesnis skaičius – maždaug 5 pareigūnai – per metus sulaukia įtarimų dėl korupcijos. Interviu Eltai jis teigė, kad pasieniečių tarnyboje yra ir teigiamų poslinkių – daugiau pareigūnų nepasiduoda nusikaltėlių vilionėms užsidirbti ir praneša apie jų verbavimą, kontrabandininkų bandymus įtraukti juos į neteisėtą veiklą. Pastaruoju metu buvo gauti 47 pareigūnų pranešimai apie siūlymus gabenti kontrabandą.
R. Liubajevas sako, kad rimtų priekaištų pasienio Imuniteto valdybai neturi, valdyba pakankamai gerai dirba. Per 20 metų, kol veikia Imuniteto valdyba, 247 pasieniečiai sulaukė įtarimų, iš jų 167 teismas pripažino kaltais. Su pareigūnais, dėl kurių surinkta kompromituojančios informacijos, Imuniteto valdyba organizuoja profilaktinius pokalbius, kurių metu pareigūnams siūloma įvertinti jų pačių tinkamumą tarnybai.
Skelbta, kad pareigūnai konfiskavo brangų automobilį „Mercedes“ su vardiniais numeriais „3AKON“. Šio užrašo tiesioginis vertimas iš rusų kalbos reiškia įstatymą, tačiau iš tikrųjų tai labiau simbolizuoja nusikalstamo pasaulio nerašytas taisykles. Automobilis priklauso sulaikytos pasienietės gyvenimo draugui. Apie mašiną su tokiais numerio ženklais ne kartą rašė žiniasklaida. Su šia pareigūne vyko profilaktinis pokalbis. Ji pati nevairavo automobilio, jis jai nepriklausė.
VSAT paskelbė, kad atliekant tyrimą dėl galimo disponavimo kontrabandinėmis cigaretėmis, per operaciją buvo sulaikytas kontrabandinis cigarečių krovinys, nusikalstamomis veikomis įtariami asmenys, tarp jų – kolega pasienietis, 29-erių Adutiškio pasienio užkardos jaunesnysis specialistas. VSAT Imuniteto valdybos pasieniečiai surengė operaciją, joje taip pat dalyvavo kolegos iš VSAT Kriminalinių tyrimų valdybos Ikiteisminio tyrimo ir Kriminalinės žvalgybos skyrių, Specialiosios paskirties valdybos „Kovas“ Rytų skyriaus bei Vilniaus pasienio rinktinės Kriminalinės žvalgybos skyriaus.
Operacijos metu kelyje Vilnius–Utena, ties Vilniaus rajono Vainiškės kaimu, pasieniečiai patikrinti sustabdė krovininį mikroautobusą „Mercedes–Benz Sprinter“. Automobilį su lietuviškais valstybinio numerio ženklais vairavo 48-erių Šalčininkų rajono gyventojas. Jame VSAT pareigūnai rado 71 dėžę (35,5 tūkst. pakelių) kontrabandinių cigarečių su baltarusiškomis banderolėmis. Šio nelegalių rūkalų krovinio vertė, įskaičiavus Lietuvoje privalomus sumokėti mokesčius, yra beveik 191 tūkst. eurų. Nelegalios cigaretės į Lietuvą iš Baltarusijos galėjo būti atskraidintos kontrabandininkų dronais.
Policija pranešė, kad Šalčininkų rajone Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos organizuoto nusikalstamumo tyrimo valdybos pareigūnai kartu su kolegomis iš Šalčininkų rajono policijos komisariato ir Viešosios tvarkos valdybos Specialiosios parengties skyriaus per sėkmingą operaciją išardė organizuotą kontrabandinių cigarečių gabenimo balionais schemą. Aptiktos 24 dėžės kontrabandinių cigarečių, pažymėtų Baltarusijos banderolėmis. Pasak pareigūnų, įvykio vietos požymiai ir rasti įrodymai leido pagrįstai įtarti, kad rūkalai į Lietuvos teritoriją buvo atgabenti balionais – pastaruoju metu nusikalstamų grupuočių vis dažniau naudojamu metodu valstybės sienos kontrolei apeiti.
Atlikus kratas sulaikytųjų transporto priemonėse, gyvenamosiose vietose bei pagalbinėse patalpose, iš viso rastos ir paimtos 24 dėžės su 12 tūkst. pakelių cigarečių NZ. Bendra rastų cigarečių vertė, įskaičiavus Lietuvoje privalomus sumokėti mokesčius, siekia apie 65 tūkst. eurų. Kratų metu taip pat konfiskuotas platus techninis arsenalas, naudotas nusikalstamai veikai koordinuoti bei teisėsaugos veiksmams sekti ir slopinti: GPS įrenginiai, ryšio blokavimo įranga, žiūronai, naktinio matymo prietaisas, kompiuteriai, mobiliojo ryšio telefonai bei grynieji pinigai.
Teisėsauga buvusiam kandidatui į prezidentus Eduardui Vaitkui pareiškė įtarimus dėl valstybės simbolių išniekinimo. E. Vaitkus praėjusių metų gruodžio 30 d. socialiniame tinkle „Facebook“ publikavo paveikslėlį, kuriame buvo vaizduojama modifikuota Lietuvos herbo – Vyčio – kompozicija. Šioje kompozicijoje, kaip nurodoma teisėsaugos dokumente, integruoti simboliai, primenantys nacistinės Vokietijos simboliką.
Teisėsauga sako, jog E. Vaitkus savo veiksmais pasityčiojo iš Lietuvos valstybės simbolio – Lietuvos herbo – pasikėsindamas į valstybės autoritetą. E. Vaitkus minėtą dieną „Facebook“ publikavo Lietuvos herbo – Vyčio – paveikslėlį, kuriame galima pamatyti, kad ant raitelio skydo yra vaizduojama svastika. Pats E. Vaitkus pranešė teisėsaugai pareiškęs, jog nesuprato, kuo yra įtariamas. Buvusio kandidato į prezidentus manymu, su juo siekiama politiškai susidoroti.
LIETUVOS VERSLO AKTUALIJOS
Energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas sako, kad Vilniaus Liepkalnyje statomo „Teltonika High-Tech Hill“ puslaidininkių gamyklų parko projektas prie elektros tinklų turėtų būti prijungtas dar anksčiau nei planuota – iki šių metų pabaigos. Anksčiau skelbta, kad su biurokratinėmis kliūtimis susidūręs projektas turėtų prie tinklų būti prijungtas 2027 m. rugpjūčio mėnesį, dabar projektą numatoma paspartinti aštuoniais mėnesiais. Gamyklų parko prijungimo prie perdavimo tinklo rangos darbus už 12,8 mln. eurų atlieka statybų bendrovė „Kauno tiltai“. Iš viso bus prijungta 58 megavatų (MW) galios „Teltonikos“ gamyklų darbui reikalingų elektros įrenginių. „Teltonika“ įkūrėjo Arvydo Paukščio teigimu, visas gamyklas planuojama pilnai įveiklinti iki 2029 m.
Laikinai Registrų centro (RC) vadovo pareigas einantis Giedrius Cininas sako, kad sužinojusi apie gyventojų duomenų nutekinimą įmonė kūrė sistemą, kur gyventojai galėtų sužinoti apie incidentą, ir pasitikrinti, ar informacija apie juos buvo pavogta. Anot jo, idealiu atveju, sistema turėjo pradėti veikti Generalinei prokuratūrai paskelbus apie atliekamą ikiteisminį tyrimą. G. Cinino vertinimu, pats RC turėjo informuoti gyventojus apie incidentą. Tuo metu Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos (VDAI) direktorės pavaduotoja Danguolė Morkūnienė sako, kad institucija terminą informuoti visuomenę apie incidentą RC nurodė iki gegužės 27 d. Jos teigimu, Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas numato pareigą nedelsiant informuoti apie incidentą, bet taip pat įvertinti, ar tai nepakenks ikiteisminiam tyrimui ar nacionaliniam saugumui. Inspekcijos atliekamas tyrimas turėtų parodyti, ar informavimas buvo atliktas laiku, ar ne.
Praėjusiais metais Lietuvoje vienam 15 metų ir vyresniam šalies gyventojui teko 10,16 litro suvartoto absoliutaus (100 proc.) alkoholio – 0,05 litro mažiau nei prieš metus, rodo Valstybės duomenų agentūros duomenys. Legalaus tabako vartojimas šalyje vienam vyresniam nei 15 metų gyventojui per metus sumažėjo 4,6 proc. ir pernai siekė 1 123 cigaretes. Agentūros Demografinės ir socialinės statistikos skyriaus vedėjos Natalijos Ravinskienės teigimu, legalaus alkoholio suvartojimas pasiekė mažiausią lygį per pastarąjį dešimtmetį. Valstybės duomenų agentūra nurodė, kad, kaip ir kasmet, šalies mažmeninėje prekyboje ir maitinimo įmonėse daugiausia parduota alaus – 186 mln. litrų. Tačiau jo pardavimas, palyginti su 2024 m., sumažėjo 3,2 proc. Tuo metu legalaus tabako vartojimas vienam vyresniam nei 15 metų gyventojui per metus sumažėjo 4,6 proc. ir 2025 m. siekė 1 123 cigaretes arba 56 standartinius cigarečių pakelius pakelius, po 3 cigaretes per dieną.
UŽSIENIO AKTUALIJOS
Rusijos dronas rėžėsi į daugiabutį Galacio mieste Rumunijoje, sukeldamas gaisrą. Dviem pastato gyventojams dėl smulkių sužeidimų prireikė medicinos pagalbos. Tai buvo pirmas kartas, kai dronas pataikė į gyvenamąjį namą už Ukrainos ribų nuo tada, kai 2022 m. Rusija pradėjo plataus masto invaziją. Galacis yra prie Dunojaus upės Rytų Rumunijoje, vos už kelių kilometrų nuo Moldovos ir Ukrainos sienos. Rumunija yra NATO ir Europos Sąjungos (ES) narė. Incidentą griežtai pasmerkė daugelio Europos šalių ir ES bei NATO vadovai.
Europos Sąjunga (ES) paskelbė atblokuosianti daugiau kaip 16 mlrd. Vengrijai skirtų lėšų. Pinigai bus atlaisvinti atsižvelgiant į per trumpą laiką pasiektą didelę pažangą vykdant svarbias reformas, sakė Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen, pridurdama, kad nors dar liko daug darbo, šalis eina teisingu keliu. ES lėšų atblokavimą viena esminių priemonių stagnavusiai Vengrijos ekonomikai atgavinti prieš laimėtus parlamento rinkimus vadinęs Peteris Magyaras ketvirtadienį džiaugėsi „istorine diena Vengrijai“.
Izraelio ir Rusijos saugumo pajėgos įtrauktos į Jungtinių Tautų (JT) juodąjį sąrašą dėl seksualinio smurto konfliktų metu. JT generalinis sekretorius pernai rugpjūtį įspėjo Izraelį ir Rusiją apie galimą jų įtraukimą į šį sąrašą, tačiau, rašoma ataskaitoje, JT „ir toliau fiksavo seksualinio smurto incidentus ir tendencijas“ kare Ukrainoje ir okupuotose palestiniečių teritorijose. Izraelis pasmerkė, jo žodžiais, „gėdingą ir absurdišką“ JT sprendimą ir pavadino jį bandymu „sukurti melagingą simetriją“ su grupuote „Hamas“, kuri į šį sąrašą buvo įtraukta anksčiau. Rusija nuo 2023 m. ir Izraelis nuo 2024 m. taip pat yra įtraukti į dar vieną kasmet skelbiamą JT „gėdos sąrašą“ – dėl smurto prieš vaikus konfliktų metu.
Ūla Klimaševska (ELTA)
