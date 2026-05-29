G. Nausėda smerkia drono ataką Rumunijoje: Rusija turi prisiimti visą atsakomybę

„Aš griežtai smerkiu pasibaisėtiną Rusijos drono ataką prieš daugiabutį Rumunijos Galacio mieste“, – sakoma penktadienį ryte G. Nausėdos paskyroje socialiniame tinkle „X“ paskelbtame įraše.
Šalies vadovo teigimu, šis incidentas yra akivaizdus valstybės ir tarptautinių teisių pažeidimas, už kurį Rusija turi prisiimti atsakomybę.
„Tai yra akivaizdus Rumunijos suvereniteto ir teritorinio vientisumo bei pagrindinių tarptautinės teisės principų pažeidimas“, – teigia prezidentas.
„Rusija turi prisiimti visą atsakomybę už savo agresyvaus karo prieš Ukrainą pasekmes!“, – akcentuoja G. Nausėda.
NATO narėje Rumunijoje į daugiabutį smogė Rusijos dronas, penktadienį pranešė šalies gynybos ministerija. Mieste netoli Ukrainos sienos buvo sužeisti du žmonės.
Įvykio vietoje dirba specializuotos komandos iš Rumunijos Avarinių situacijų generalinės inspekcijos, Vidaus reikalų ministerijos, Rumunijos žvalgybos tarnybos ir policijos.
Ministerija taip pat nurodė, kad radaro sistemos aptiko ir daugiau netoli Rumunijos oro erdvės skraidančių dronų. Rumunijos Nacionalinis karinis valdymo centras įspėjo Avarinių situacijų generalinę inspekciją, kad ši koordinuotų civilinės saugos priemones. „RO-Alert“ įspėjimai buvo išsiųsti Tulčos, Galacio ir Breilos apskričių gyventojams.
Siekiant perimti bepilotį orlaivį, 01:19 val. iš 86-osios oro bazės Feteštyje buvo pakelti du naikintuvai „F-16 Fighting Falcon“, kuriems padėjo Rumunijos karinių oro pajėgų sraigtasparnis „IAR 330 SOCAT“. Pilotams buvo duotas leidimas atakuoti taikinius per visą oro pavojaus laikotarpį.
Pasak naujienų agentūros AGERPRES, po drono smūgio į daugiabutį iš pastato patys pabėgo arba buvo evakuoti apie 70 žmonių.
Rumunijos žvalgybos tarnybos specialistų tyrimas nustatė, kad dronui įsirėžus į pastatą sprogo visi jo sprogmenys.
Nuo Rusijos puolimo prieš Ukrainą pradžios 2022 m. dronų įsiveržimai buvo aptikti dešimtis kartų, tačiau naujausias incidentas buvo pirmas kartas, kai pataikyta į gyvenamąjį namą.
Gegužės 29 d. naktį Rusijos Federacija atnaujino dronų atakas prieš civilius ir infrastruktūros objektus Ukrainoje, netoli Rumunijos sienos.
