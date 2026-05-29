I. Gasperė: prie RC informacinių sistemų jungtasi imituojant Migracijos departamento darbuotojų veiksmus

„Prie RC informacinių sistemų ir jų prieigų buvo prisijungta imituojant, kad jungiasi Migracijos departamento darbuotojai. Šiuo metu tokių duomenų, kad būtų jungtasi Migracijos departamento darbuotojų arba kad buvo įsilaužta į mūsų sistemas – to tikrai negaliu patvirtinti. Migracijos departamento sistemos yra saugios ir kiekvienas asmuo gali prisijungti prie Migracijos departamento ir patikrinti, kad jų duomenys nėra pavogti“, – penktadienį po neeilinio Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) posėdžio kalbėjo I. Gasperė.
„Noriu patikinti, kad šiuo metu ikiteisminis tyrimas turi atsakyti į kelis klausimus: kas prisijungė prie RC informacinių sistemų imituojant Migracijos departamento darbuotojų veiksmus. Taip pat turėtų būti atsakyta, kaip tai buvo padaryta, kokiu metu. Tai, kad buvo prisijungta prie Migracijos departamento sistemų – mes tą identifikavome, o kitos įstaigos galbūt šitų veiksmų neatliko ir todėl nėra žinoma“, – pabrėžė ji.
Pasak I. Gasperės, prie RC buvo prisijungta naudojant realių departamento darbuotojų elektroninio pašto adresus, slaptažodžius.
RC duomenų nutekinimą vadina lašeliu jūroje: atskleidė, kad į juodąjį tinklą pateko dar jautresnė informacija
„Migracijos departamentas neturėjo vienos prieigos (prie RC – ELTA), kiekvienas darbuotojas turėjo atskiras prieigas. Sutartis buvo viena, konkrečiai – su Migracijos departamentu, o prieigas turėjo tie darbuotojai, kuriems pagal funkcijas buvo reikalinga jungtis prie RC informacinės sistemos“, – sakė I. Gasperė.
„Taip, buvo (prisidengiama – ELTA) konkrečiais darbuotojais, imituojama, kad jungiasi būtent tie darbuotojai. Ikiteisminis tyrimas nustatys, ar tai buvo du (darbuotojai – ELTA)“, – nurodė ji.
Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius penktadienį teigė, kad buvo pasisavinti dviejų Migracijos departamento darbuotojų duomenys.
Kaip skelbė ELTA, įtariama, jog laikotarpiu nuo sausio mėnesio iš RC galėjo būti nutekinta daugiau nei 600 tūkst. nekilnojamojo turto registro išrašų, žala siekia ne mažiau nei 111 tūkst. eurų.
Susiję straipsniai
Tai, kad duomenų nutekinimas iš įmonės registrų pastebėtas balandžio pradžioje ir apie tai buvo informuotos institucijos, kartu – Ekonomikos ir inovacijų ministerija, pirmadienį teigė iš pareigų pasitraukęs buvęs RC vadovas Adrijus Jusas.
Kritikos dėl to, kad visuomenė apie incidentą buvo informuota per vėlai, sulaukė ir premjerė Inga Ruginienė, ir ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas.
I. Ruginienė šią savaitę sakė, kad visuomenei apie tai negalėjo būti pranešta, nes tyrimą buvo pradėjusi ir kontroliavo Generalinė prokuratūra, kuri teigė, kad tam tikros informacijos atskleidimas gali užtraukti baudžiamąją atsakomybę.
Visgi prezidentas Gitanas Nausėda kritikavo šią premjerės poziciją ir sakė, kad visuomenė turėjo būti informuota, nes, pasak jo, jokio Generalinės prokuratūros draudimo skelbti šią informaciją nebuvo.
Prokuratūra Eltai nurodė, kad ankstyvoje tyrimo stadijoje informacijos viešinimas galėjo apsunkinti procesinius veiksmus arba net padaryti negalimu duomenų, būtinų faktinių aplinkybių nustatymui, rinkimą.
Ketvirtadienį Lietuvos socialdemokratų partija savo „Facebook“ paskyroje paskelbė partijos pirmininko Mindaugo Sinkevičiaus poziciją, kuria jis kritikuoja Generalinę prokuratūrą – anot politiko, būtent ji, o ne premjerė turėjo informuoti gyventojus apie duomenų nutekėjimą. Tiesa, vėliau ketvirtadienį partija šį įrašą ištrynė.
Po šio socialdemokratų įrašo Generalinė prokuratūra išplatino pranešimą, kuriame teigė, jog apie incidentą pranešti įpareigota buvo ne ji, o pats RC.
Migracijos departamentasRegistrų centrasduomenų nutekėjimas
Rodyti daugiau žymių