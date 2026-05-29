Lietuvos dienaAktualijos

I. Ruginienė: formuojant biudžetą ir planuojant darbus prioritetas bus nukreiptas į saugumą

2026 m. gegužės 29 d. 14:17
Premjerė Inga Ruginienė sako, kad formuojant valstybės biudžetą prioritetinis dėmesys bus skiriamas saugumui. Anot jos, būtina pasivyti prarastą laiką, kai prioritetai buvo skirti kitoms sritims.
Daugiau nuotraukų (2)
„Niekas nesame apsaugoti, kiekvieną dieną turime grėsmių. Mes maksimaliai dėsime visas pastangas, kad mūsų gyventojai jaustųsi saugiai. Tai, kad turime kibernetines atakas, dronus atskrendančius, įvairių provokacijų, dezinformacijų – tai yra pagrindinė kaltė Rusijos agresijos, nukreiptos ne tik prieš Ukrainą, bet ir prieš Europą“, – penktadienį Akmenės rajone žurnalistams komentavo I. Ruginienė.
„Mes, kaip šalis, ne veltui ne tik finansuojame, bet ir turime pasivyti laiką, kurį praradome per pastaruosius 20 metų, kada dėjome prioritetus į kitas sritis. Dabar, kad ir kaip būtų sunku, formuojant biudžetą ir planuojant darbus prioritetas bus nukreiptas į saugumą“, – tęsė ji.
Valstybės gynimo taryba (VGT) pernai lapkritį nusprendė, kad Lietuva per trejus metus privalo sukurti integruotą oro erdvės gynybos sistemą, į kurią būtų įtrauktos kariuomenė, Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT) bei Viešojo saugumo tarnyba (VST).
Susiję straipsniai
VSD vadovas apie RC duomenų vagystę: turime priemonių, kaip apsaugoti savo pareigūnus

VSD vadovas apie RC duomenų vagystę: turime priemonių, kaip apsaugoti savo pareigūnus

L. Savickas: I. Ruginienė ir ministrai kratosi atsakomybės dėl informavimo apie duomenų vagystę

L. Savickas: I. Ruginienė ir ministrai kratosi atsakomybės dėl informavimo apie duomenų vagystę

I. Gasperė: prie RC informacinių sistemų jungtasi imituojant Migracijos departamento darbuotojų veiksmus

I. Gasperė: prie RC informacinių sistemų jungtasi imituojant Migracijos departamento darbuotojų veiksmus

ELTA primena, kad 2026-aisiais gynybos biudžetas iš viso sudaro 4,79 mlrd. eurų arba 5,38 proc. nuo bendrojo vidaus produkto (BVP) – visos šios lėšos skiriamos Krašto apsaugos ministerijos (KAM) asignavimams.
VGT pernai sausį taip pat nutarė iki 2030-ųjų gynybai kasmet skirti po 5–6 proc. BVP.
Inga RuginienėLietuvos socialdemokratų darbo partija (LSDDP)

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.