I. Ruginienė: pareigūnų sulaikymas tyrime dėl kontrabandos nėra „istorijos pabaiga“

„Mes lyg ir džiaugiamės, kad nuo gruodžio mėnesio sulaikome ir išardome kontrabandinius tinklus, bet tai, kad tai vainikavo (teisėsaugos sulaikyti – ELTA) pareigūnai, tikrai yra skaudus ir neleistinas įvykis. Ir aš manau, kad tai nėra istorijos pabaiga. (...) Mes nuo spalio mėnesio kovojome su balionais, kas iš esmės, reikia patikslinti, buvo tiek hibridinė ataka, nes matėme ir iš Baltarusijos tam tikrus veiksmus, bet ir didžioji dauguma tai buvo kontrabanda, kuri tekėjo laisva eiga daugybę metų, tai nėra naujiena“, – penktadienį viešėdama Naujojoje Akmenėje žurnalistams kalbėjo ministrė pirmininkė.
I. Ruginienė užsiminė, kad tiriant galimą kontrabandą, artimiausiu metu gali būti pranešta daugiau informacijos apie teisėsaugos darbo rezultatus.
„Dabar, kuo užsibaigs tyrimas, niekas nežino. Gali būti, kad tai, kas buvo sulaikyta (policijos pareigūnai ir pasieniečiai – ELTA), yra tik tai bazinis lygis, ir net neabejoju, kad mes greitu laiku sužinosime daug daugiau. Bet turi sistema valytis“, – teigė premjerė.
ELTA primena, kad praėjusią savaitę teisėsaugos institucijos pranešė apie atliktas operacijas, kurių metu, tiriant galimą cigarečių kontrabandą meteorologiniais oro balionais, sulaikyti 27 asmenys, tarp kurių – 10 policininkų, 3 pasieniečiai.
Kaip teigė policijos generalinio komisaro pavaduotojas Marius Draudvila, operacijų metu pareigūnai rado termovizorius, dronus, GPS priemones, radijo stoteles, veido kaukes, SIM korteles, cigarečių pakavimo priemones. Operacijų metu atliktos 74 kratos, jose dalyvavo daugiau negu 100 policijos pareigūnų.
Anot teisėsaugos, sulaikyti pareigūnai įtariami prisidėję prie nusikalstamų veikų vykdymo. Jie, pasak M. Draudvilo, neorganizavo ir nevykdė cigarečių kontrabandos.
„Piktnaudžiavimas tarnyba gali pasireikšti įvairiai – tai yra nematymas tam tikrų procesų, tarnybinės informacijos dalinimasis ir kiti veiksmai“, – sakė jis.
Sulaikyti pareigūnai nušalinti nuo tarnybos.