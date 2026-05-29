J. Šuklinas penktadienį ketino sveikinti abiturientus: dabar jį pagerbs tylos minute, direktorius prisiminė paskutinį pokalbį

J. Šuklino Seimo darbotvarkėje nurodyta, kad 11 valandą jis planavo pasveikinti abiturientus Visagino „Atgimimo“ gimnazijoje, dar po kelių valandų – ir Visagino „Verdenės“ gimnazijoje. Tačiau šventinės nuotaikos šiose mokyklose šiandien bus gerokai mažiau.
„Liūdnos žinios, tai ir nuotaikos nelinksmos. Bet gyvenimas eina pirmyn. Žinoma, kad bus momentas ir bus pagerbtas jo atminimas tylos minute. Sunku kalbėti – mums visiems labai netikėta. Labai išgyvename“, – portalui Lrytas sakė „Atgimimo“ gimnazijos direktorė Veronika Voitekian.
Velionį ji apibūdina kaip ypač nuostabų žmogų.
Kadruose – J. Šuklino gyvenimo akimirkos: „Lietuva neteko iškilaus žmogaus“
„Energingas, veiklus, daug galintis nuveikti Visaginui ir visai Lietuvai. Visada ateidavo į mūsų šventes, kai buvo Visagino savivaldybės tarybos narys, padėdavo spręsti problemas, rūpinosi mumis visais“, – pasakojo direktorė.
„Mums yra šokas. Netikėta, visiškai netikėta. Jis tiek turėjo planų... Ką tik lankėsi Draugystės progimnazijoje, vedė pamoką apie profesiją, apie gyvenimo tikslus, ir staiga žmogaus nėra“, – sunkiai žodžius rinko V. Voitekian.
Susiję straipsniai
Ir iš tiesų – visai neseniai J. Šuklinas lankėsi ir kitoje Visagino mokykloje – Draugystės progimnazijoje. Šoko neslepia ir šios ugdymo įstaigos vadovas Rimantas Petravičius.
Anot jo, politikas ir sportininkas pamoką moksleiviams vedė praėjusią savaitę, kai čia buvo minima profesijos diena.
„Tradiciškai, ne mažiau kaip ketvirtus metus iš eilės, Jevgenijus šitoje dienoje pas mus visada dalyvauja, susitinka su vaikais, pakalba apie savo profesiją – sportininko ir politiko.
Visada atsako į visą krūvą klausimų. Įvairiomis temomis“, – Lrytas kalbėjo direktorius.
R. Petravičius su J. Šuklinu tuomet kalbėjosi ir asmeniškai – išoriškai tikino nematęs jokių ypatingų pokyčių, parlamentaras esą jautėsi gerai.
„Kaip visada – plati šypsena, malonus bendravimas. Pakalbėjome bendromis temomis – aišku, padėkojau, kad nepamiršta mūsų. Tikrai jam sekdavosi bendrauti su vaikais, su jais mokėjo surasti bendrą kalbą.
Šokas tai čia labai švelnus žodis. Iš pradžių dar net nelabai norėjosi ir tikėti“, – prisipažino Visagino Draugystės progimnazijos vadovas.
40 metų J. Šuklinas į Seimą pateko 2024 m. su Liberalų sąjūdžio partija. Jis taip pat priklausė šios partijos frakcijai. Politikas taip pat yra dirbęs Visagino savivaldybės taryboje, laikinai dirbo šio miesto meru.
Jis taip pat buvo garsus kanojininkas, olimpietis, verslininkas.
Lrytas žiniomis, J. Šuklinas rastas sukniubęs savo sodyboje Zarasų rajone, prie avilių. Neseniai žiniasklaidoje rašyta, kad kelionėje J. Šuklinas pasigavo virusą, jam buvo atlikta operacija.
Kaip skelbia portalas 15min.lt, dėl mirties aplinkybių policija pradėjo tyrimą.
Jevgenijus ŠuklinasSeimasMirtis
Rodyti daugiau žymių