L. Savickas: I. Ruginienė ir ministrai kratosi atsakomybės dėl informavimo apie duomenų vagystę

Seimo Demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“ seniūnas Lukas Savickas sako, kad RC istorija žalinga dėl dviejų skirtingų priežasčių. Pirma – gyventojų duomenys nutekėjo ir tai kelia papildomas rizikas ar susijusias su sukčiavimo atvejais, ar su priešiškos valstybės žvalgybos veikla. Antra, pasak jo, Vyriausybės vadovė Inga Ruginienė ir ministrai kratosi atsakomybės dėl sprendimo neinformuoti visuomenės apie duomenų nutekėjimą, taip sumažinant padarytą žalą.
L. Savicko teigimu, atsakomybės mėtymas tarp premjerės, ekonomikos ir inovacijų, vidaus reikalų ir teisingumo ministerijų, į atsakingųjų paieškas įtraukiant ir Generalinę prokuratūrą, atrodo itin prastai ir sudaro įspūdį, kad ministrai labiau rūpinasi politinių postų išsaugojimu, nei deda pastangas bandydami paaiškinti visuomenei kodėl buvo pasirinkta nuslėpti incidentą ir kas buvo nuveikta per tuos du mėnesius, kai institucijos žinojo apie saugumo spragas.
„Tiek Europos Sąjungos, tiek Lietuvos teisinis reguliavimas aiškiai nurodo prievolę įspėti gyventojus, kad jų duomenys buvo neteisėtai pasisavinti, tačiau to nepadarė nei premjerė, nei ministrai nei jiems pavaldžių institucijų vadovai, atsakingi už įstatymų vykdymą. Po dviejų mėnesių nuspręsta atleisti RC vadovą, nors atsakomybės klausimas yra gerokai platesnis, o klausimų daugėja kasdien“, – pranešime spaudai cituojamas opozicijos atstovas.
L. Savickas akcentavo, kad keistai atrodo ir situacija, kai per du mėnesius pastebėjus duomenų nutekėjimą apie tai nebuvo informuotas prezidentas, nors kol kas neatmetama galimybė, kad tai galėjo sukelti papildomų grėsmių nacionaliniam saugumui. Toks prastas situacijos valdymas ir stringanti informacijos tarp institucijų sklaida, jo akimis, atrodo sunkiai pateisinama.
Demokratai kitos savaitės plenarinio posėdžio metu į Seimo tribūną kviečiasi ekonomikos ir inovacijų bei krašto apsaugos ministrus ir sieks išsiaiškinti, kaip buvo spręsta gyventojų saugumui grėsmę kelianti situacija, kokie veiksmai buvo atlikti ir kokius dar planuojama atlikti, kad būtų užkirstas kelias jos pasikartojimui.
„Vyriausybės vadovė sako, kad jos pasitraukimas būtų dovana priešui, mano manymu didesnė dovana jam yra nepasitikėjimas valdžia, kurį sukelia štai tokios situacijos, kai informacija nutylima, politinės atsakomybės kratomasi, o susitarimas su visuomene sulaužomas. Joks vadovas neturėtų tapatinti savęs su valstybe“, – pabrėžė jis.
Politiko teigimu kibernetinės atakos esamam geopolitiniam kontekste nėra kažkas netikėta ir jų tikrai gali pasitaikyti ateityje, nuo to niekas nėra apsaugotas. Vis dėlto, reagavimas į ištinkančias krizes turėtų būti visiškai kitoks.
„Klaidų pasitaiko visiems, tačiau suklydus būtina tai pripažinti ir taisytis, dėti pastangas, kad žala būtų sumažinta ar ištaisyta. Tokios pastangos tikrai pakeistų situaciją, deja, dabar jų nematome“, – pažymi L. Savickas.
Galėjo būti nutekinta daugiau nei 600 tūkst. registro išrašų
Apie pradėtą ikiteisminį tyrimą dėl galimai nutekintų RC nekilnojamojo turto registro duomenų Generalinė prokuratūra paskelbė praėjusį penktadienį.
Vėliau ji nurodė, kad tyrimas pradėtas tą pačią dieną, kai buvo gautas pranešimas apie tokį įvykį, tai yra balandžio 15 d.
Įtariama, jog incidento metu galėjo būti nutekinta daugiau nei 600 tūkst. registro išrašų, žala siekia ne mažiau nei 111 tūkst. eurų.
Kritikos dėl to, kad visuomenė apie incidentą buvo informuota per vėlai, susilaukė ir I. Ruginienė, ir ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas.
Premjerė šią savaitę sakė, kad apie incidentą buvo informuota balandžio mėnesį, tačiau visuomenei apie tai negalėjo būti pranešta, nes tyrimą buvo pradėjusi ir kontroliavo Generalinė prokuratūra, teigė, kad tam tikros informacijos atskleidimas gali užtraukti baudžiamąją atsakomybę.
Tačiau ketvirtadienį Generalinė prokuratūra išplatino pranešimą, kuriame teigė, jog apie incidentą pranešti įpareigota buvo ne ji, o pats RC.
Visgi prezidentas Gitanas Nausėda kritikavo šią premjerės poziciją ir sakė, kad visuomenė turėjo būti informuota, nes, pasak jo, jokio Generalinės prokuratūros draudimo skelbti šią informaciją nebuvo.
Prokuratūra Eltai nurodė, kad ankstyvoje tyrimo stadijoje informacijos viešinimas galėjo apsunkinti procesinius veiksmus arba net padaryti negalimu duomenų, būtinų faktinių aplinkybių nustatymui, rinkimą.
